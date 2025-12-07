Acesse sua conta
Paixões reacendem e 3 signos podem viver reencontros inesquecíveis hoje (7 de dezembro)

Energia do dia mexe com laços antigos, aproximações inesperadas e decisões amorosas que podem mudar tudo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O clima deste domingo (07) mexe profundamente com o coração dos signos. É um dia marcado por intensidade emocional, revelações e até a chance de reencontros, daqueles que tiram o ar. Cada signo vive esse movimento de um jeito, mas três deles sentirão de forma especial.

  • Veja o que o céu reserva para você:

Áries - Seu desejo de expandir horizontes também afeta sua vida amorosa. Você pode perceber que precisa ajustar expectativas e atitudes antes de seguir adiante.

Touro - O coração entra em ebulição. Emoções fortes podem reacender antigas dores ou antigos amores. Confie na sua intuição, mas mantenha o pé no chão.

Gêmeos - Uma conversa sincera pode mudar completamente o rumo de uma relação. Choques entre liberdade e compromisso ficam mais claros e você vai precisar se posicionar.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer - Velhas memórias podem ressurgir. O dia favorece conversas íntimas, cura emocional e aproximação com alguém que é importante para você.

Leão - Seu magnetismo está no auge. Se você está conhecendo alguém, o papo pode fluir de forma poderosa. Para quem já tem par, momentos de carinho fortalecem o vínculo.

Virgem - Evite criar histórias na sua cabeça. O amor se constrói mais facilmente quando você observa o que o outro demonstra em vez de imaginar intenções.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra - Curiosidade, desejo e troca. Conversas profundas podem criar conexões inesperadas e até revelar sentimentos que estavam escondidos.

Escorpião - Relações importantes passam por ajustes. Um pequeno desentendimento pode se transformar em oportunidade de fortalecer laços.

Sagitário - Um impulso pode te levar a mandar mensagem ou tomar uma decisão importante. O amor fica mais intenso, mas exige maturidade.

Capricórnio - Você pode sentir vontade de se abrir mais, apesar do receio. Conversas sinceras dão início a um novo capítulo no amor.

Aquário - Surpresas! Uma mensagem, uma lembrança ou uma aproximação inesperada pode mexer com seu emocional. O dia favorece encontros.

Peixes - Sensibilidade à flor da pele. É um ótimo momento para fortalecer vínculos afetivos e se mostrar de verdade.

