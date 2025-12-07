Paixões reacendem e 3 signos podem viver reencontros inesquecíveis hoje (7 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 15:00
O clima deste domingo (07) mexe profundamente com o coração dos signos. É um dia marcado por intensidade emocional, revelações e até a chance de reencontros, daqueles que tiram o ar. Cada signo vive esse movimento de um jeito, mas três deles sentirão de forma especial.
Áries - Seu desejo de expandir horizontes também afeta sua vida amorosa. Você pode perceber que precisa ajustar expectativas e atitudes antes de seguir adiante.
Touro - O coração entra em ebulição. Emoções fortes podem reacender antigas dores ou antigos amores. Confie na sua intuição, mas mantenha o pé no chão.
Gêmeos - Uma conversa sincera pode mudar completamente o rumo de uma relação. Choques entre liberdade e compromisso ficam mais claros e você vai precisar se posicionar.
Câncer - Velhas memórias podem ressurgir. O dia favorece conversas íntimas, cura emocional e aproximação com alguém que é importante para você.
Leão - Seu magnetismo está no auge. Se você está conhecendo alguém, o papo pode fluir de forma poderosa. Para quem já tem par, momentos de carinho fortalecem o vínculo.
Virgem - Evite criar histórias na sua cabeça. O amor se constrói mais facilmente quando você observa o que o outro demonstra em vez de imaginar intenções.
Libra - Curiosidade, desejo e troca. Conversas profundas podem criar conexões inesperadas e até revelar sentimentos que estavam escondidos.
Escorpião - Relações importantes passam por ajustes. Um pequeno desentendimento pode se transformar em oportunidade de fortalecer laços.
Sagitário - Um impulso pode te levar a mandar mensagem ou tomar uma decisão importante. O amor fica mais intenso, mas exige maturidade.
Capricórnio - Você pode sentir vontade de se abrir mais, apesar do receio. Conversas sinceras dão início a um novo capítulo no amor.
Aquário - Surpresas! Uma mensagem, uma lembrança ou uma aproximação inesperada pode mexer com seu emocional. O dia favorece encontros.
Peixes - Sensibilidade à flor da pele. É um ótimo momento para fortalecer vínculos afetivos e se mostrar de verdade.