Tarot deste domingo (7 de dezembro) aponta energia emocional elevada e decisões importantes para os signos

Arcano A Lua intensifica sentimentos, revela verdades ocultas e leva os signos a escolhas decisivas neste domingo

Heider Sacramento

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (7) chega sob a influência profunda de A Lua, carta que desperta emoções intensas, sensibilidade ampliada e decisões que precisam ser tomadas com intuição e clareza interior. Para todos os signos, o dia carrega um clima de revelações, percepções mais aguçadas e necessidade de olhar para dentro antes de agir.

Áries sente a intuição guiando suas escolhas; Touro encara sentimentos antigos que voltam à tona; Gêmeos percebe nuances nas relações; Câncer tem forte conexão emocional e insights importantes; Leão identifica algo que estava escondido; Virgem compreende melhor suas inseguranças.

Libra avalia relações e parcerias com mais sensibilidade; Escorpião vive um sábado revelador; Sagitário entende sinais que antes ignorava; Capricórnio percebe a hora certa de decidir; Aquário acessa emoções profundas; Peixes tem um dia de grande intuição e clareza espiritual.