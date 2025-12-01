Acesse sua conta
Tarot da semana revela o que cada signo precisa fazer entre os dias 1º e 7 de dezembro

A semana traz clareza, corte de excessos e decisões que pedem ação consciente de cada signo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:09

O tarot da semana de 1 a 7 de dezembro destaca atitudes que cada signo precisa tomar para começar o mês com propósito. É uma fase de clareza, retomada de força e revisão de prioridades. As cartas falam sobre decisões práticas, encerramentos necessários e novos começos que exigem foco. Veja qual é o recado da semana para você, na previsão do site "Your Tango".

Áries: Dez de Espadas (invertido)

A semana marca o fim de um ciclo pesado, especialmente em amizades ou relações que te drenaram. A dor já passou, e agora você consegue enxergar tudo com mais lógica e menos emoção. É hora de reconstruir, mesmo que aos poucos. Cada passo dado agora fortalece sua mente e seu coração.

Dica cósmica: não volte para o que te machucou só porque o silêncio incomoda.

Touro: O Eremita (invertido)

Depois de um período mais introspectivo, você volta a se abrir para o mundo. Conversas, trocas e conselhos confiáveis te ajudam a reorganizar planos. Ouvir outras perspectivas ilumina o caminho que você já sabe que precisa seguir.

Dica cósmica: se permita ser visto, você não precisa resolver tudo sozinho.

Gêmeos: Ás de Espadas

A mente clareia e as ideias voltam a fluir com força. Decisões importantes podem ser tomadas com honestidade e objetividade. Corte distrações, escreva suas ideias e aproveite o impulso mental. É uma semana de avanços concretos.

Dica cósmica: use a clareza do momento para encerrar o que te atrasa.

Câncer: Rei de Ouros (invertido)

Você repensa organização, rotina e finanças. Alguns compromissos estão te tirando mais energia do que deveriam. Simplificar é essencial. Voltar ao básico te devolve controle e segurança.

Dica cósmica: cuide do seu tempo como cuida do seu afeto: com limites.

Leão: A Torre (invertida)

Mudanças internas acontecem em ritmo mais leve, mas ainda pedem ajustes. Mesmo que alguns imprevistos atrasem sua programação, você encontra equilíbrio e aprende a se adaptar sem perder seu brilho.

Dica cósmica: construa uma base firme antes de tentar acelerar os próximos passos.

Virgem: Oito de Copas (invertido)

Você sente que algo já não faz mais sentido, mas ainda hesita em soltar. Medo de falta ou insegurança emocional podem te prender. O tarot pede coragem para aceitar que ciclos naturais se encerram, e isso abre espaço para o novo.

Dica cósmica: pare de segurar o que já deixou de te escolher.

Libra: Cavaleiro de Ouros

Constância é a palavra da semana. Um passo depois do outro te leva exatamente onde você quer chegar. Não é sobre velocidade, e sim sobre consistência. O tarot reforça: disciplina te dá poder.

Dica cósmica: respeite sua rotina, ela é a ponte para o seu futuro.

Escorpião: Três de Espadas

Feridas antigas podem reaparecer, especialmente ligadas a confiança e relações que não terminaram bem. Esses sentimentos influenciam escolhas atuais. O tarot pede que você olhe para isso sem fugir. A cura vem do reconhecimento, não da negação.

Dica cósmica: liberar mágoas antigas abre espaço para conexões verdadeiras.

Sagitário: Pajem de Ouros

Um recomeço prático chega, principalmente na área profissional. Você sente vontade de aprender algo novo, iniciar um projeto ou testar caminhos diferentes. Com intenção clara e foco, tudo se desenvolve rápido.

Dica cósmica: comece pequeno; o movimento vale mais do que o tamanho.

Capricórnio: Sete de Paus

Você precisa defender suas ideias, mesmo quando isso gera desconforto. Manter sua posição é importante para não perder espaço ou abandonar convicções. A semana pede postura firme e ação determinada.

Dica cósmica: não diminua sua visão para caber na opinião dos outros.

Aquário: Oito de Paus (invertido)

A semana vem com atrasos, mudanças de ritmo e ajustes de expectativa. Não é falta de capacidade, é readequação. Tenha flexibilidade para mudar prazos e tirar pressão desnecessária de si mesmo.

Dica cósmica: o tempo está a seu favor, mesmo quando parece te contrariar.

Peixes: Dez de Copas (invertido)

Nem tudo sai como você imaginou, e isso pode gerar frustração emocional. Sonhos, expectativas e idealizações passam por revisão. O tarot pede que você se apoie no que já é real e estável, não no que você gostaria que fosse.

Dica cósmica: acolha suas emoções sem se perder nelas.

