Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:40

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A semana promete fortes emoções para quem acompanha Êta Mundo Melhor! na faixa das 18h. Entre ameaças, descobertas e decisões que mexem com vários personagens, a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson com direção artística de Amora Mautner, prepara uma virada entre os dias 1 e 6 de dezembro.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 1 de dezembro
    Celso decide que vai revelar a Candinho toda a verdade sobre Samir, mesmo com Zulma tentando pressioná-lo. Enquanto isso, Estela e Dita se unem para descobrir se a suposta gravidez de Zulma não passa de armação. No hospital, Samir e Picolé pedem a ajuda de Estela para que Policarpo consiga visitar Candinho e a emoção do reencontro faz o paciente reagir. Já Zé dos Porcos se depara com a mala de dinheiro de Cunegundes e desconfia que ela encontrou a mina de esmeraldas. Em outra ponta da história, Maria Divina sonha em brilhar na dança e pede a orientação de Tamires.

  • Terça-feira, 2 de dezembro
    Lauro dá uma bronca em Estela e Túlio por terem permitido a entrada de Policarpo no hospital. Ernesto, por sua vez, decide lançar um novo programa na rádio com a ajuda de Olímpia. Zenaide e Asdrúbal se beijam, enquanto Olímpia revela a Ernesto sobre a gravação clandestina do disco de Dita. Zé dos Porcos confronta Cunegundes sobre a mala misteriosa, percebendo que a mulher encontrou as esmeraldas. Já Sandra faz uma visita nada amistosa a Candinho.

  • Quarta-feira, 3 de dezembro
    Sandra ameaça Candinho no hospital, mas Dita chega no momento certo e impede algo pior. Ernesto descobre a gravação escondida do disco de Dita e confronta Lúcio. Determinado a desmascarar Zulma, Dita reafirma que vai provar a farsa da gravidez. Na pista de dança, Maria Divina brilha em sua estreia, para o desespero de Francine. Enquanto isso, Sônia é surpreendida por uma proposta inesperada de Lauro e Tobias: formar uma família ao lado dela e do bebê.

  • Quinta-feira, 4 de dezembro
    Zulma e Sandra entram em conflito. Simbá decide chantagear Ernesto para manter segredo sobre Samir, e o radialista acaba gostando dessa ousadia. Celso visita Candinho e promete que, quando o primo acordar, contará que Samir é, na verdade, Júnior. A tensão é tanta que Candinho reage mesmo desacordado. Cunegundes chega a São Paulo, enquanto Jocasta tenta seduzir Quinzinho. No hospital, Estela, Picolé e Policarpo sofrem com o estado delicado de Candinho.

  • Sexta-feira, 5 de dezembro
    A saúde de Candinho piora, deixando Túlio e Lauro aflitos. O novo teste de Sônia dá positivo, e Estela percebe que os exames anteriores foram trocados. Haydée descobre que Lúcio arrancou páginas do diário da mãe. Francine tenta enganar Zé dos Porcos, se passando por Maria Divina. Um dos momentos mais tensos da semana acontece quando Sandra tenta atropelar Zulma mas Ernesto impede a tragédia. Zenaide leva Zulma ao hospital e revela a verdade: ela nunca esteve grávida. Dita comemora a queda da rival e promete que nada vai afastá-la de Candinho.

  • Sábado, 6 de dezembro
    Estela comunica oficialmente a Zulma que ela não está grávida. A enfermeira, humilhada, jura que não desistirá de Candinho. Cunegundes anuncia que quer comprar o sítio do protagonista. Enquanto isso, Celso chama Tamires para jantar, e Ernesto e Simbá fortalecem a parceria. Dirce alerta Estela de que Anabela parou de ir à escola. A situação piora quando Simbá e Ernesto começam a tratar a menina com crueldade. O dia encerra com emoção: Lauro pede Sônia em casamento, e Candinho, ainda em coma, tem uma visão emocionante de Anastácia.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

