Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes da morte, mãe de Mel Maia e a atriz viviam afastadas há um ano; entenda o motivo

Corpo de Débora Maia foi localizado por uma funcionária nesta sexta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:53

Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A morte de Débora Maia, mãe de Mel Maia, abalou o país nesta sexta-feira (28). A empresária, de 53 anos, foi encontrada sem vida no apartamento onde morava, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe de imprensa da atriz e compartilhada por ela em suas redes sociais.

O falecimento reacende um assunto delicado que já circulava nos bastidores: Mel e a mãe estavam afastadas há cerca de um ano. A distância não significou rompimento total, mas a relação, antes tão próxima, havia se tornado frágil desde a separação de Débora e do pai da atriz, Luciano Souza.

Segundo fontes próximas, durante o divórcio, Mel teria tomado partido do pai e, desde então, passou a morar com ele. A decisão, embora não incomum em famílias que atravessam separações difíceis, acabou criando uma fissura profunda entre mãe e filha, uma ferida que nunca chegou a cicatrizar completamente.

Leia mais

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (28) trazem prosperidade

Imagem - 'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

A situação se agravava porque, além das tensões emocionais, havia problemas financeiros. Pessoas próximas afirmam que Débora enfrentava dificuldades e que Mel ajudava no sustento dos pais e da irmã, Yasmin. 

Em outubro do ano passado, Débora desabafou nas redes sociais em uma publicação que preocupou seguidores e amigos. Na mensagem, falou sobre ingratidão e sobre o sentimento de solidão na relação com as filhas: “Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas.”

O relato chamou atenção porque, além de tudo, Débora tinha diagnóstico de depressão severa e vivia sozinha. Mesmo afastadas, ela seguia publicando mensagens carinhosas sobre o trabalho da filha, celebrando as conquistas da atriz.

Débora Maia, mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por auto-upload
Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por auto-upload

A notícia da morte veio à tona após uma funcionária da família encontrar o corpo no banheiro do apartamento. A causa ainda não foi divulgada, e o caso segue em investigação.

A equipe de Mel divulgou um comunicado pedindo respeito e privacidade: “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a compreensão de todos.”

O velório e a cremação de Débora estão marcados para este sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju, com cerimônia reservada para familiares e amigos próximos. O velório está previsto para as 12h15 e a cremação às 15h15.

Leia mais

Imagem - 5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

Imagem - Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Pratos leves: 4 receitas saudáveis para emagrecer até o verão

Imagem - Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

Indireta? Mel Maia reacende polêmica após término de MC Daniel e Lorena Maria: 'No tempo certo'

Mel Maia relata ter sido espionada por hackers: ‘Chorei horrores’

Com o cabelo natural, Mel Maia assume os cachos em ensaio fotográfico

Mãe de Mel Maia desabafa e diz que amor virou ingratidão: 'Me sinto um lixo'

Tags:

Morte mel Maia os Donos do Jogo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques

Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques
Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
01

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)
03

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
04

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente