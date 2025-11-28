LUTO

Antes da morte, mãe de Mel Maia e a atriz viviam afastadas há um ano; entenda o motivo

Corpo de Débora Maia foi localizado por uma funcionária nesta sexta-feira (28)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:53

Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Débora Maia, mãe de Mel Maia, abalou o país nesta sexta-feira (28). A empresária, de 53 anos, foi encontrada sem vida no apartamento onde morava, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe de imprensa da atriz e compartilhada por ela em suas redes sociais.

O falecimento reacende um assunto delicado que já circulava nos bastidores: Mel e a mãe estavam afastadas há cerca de um ano. A distância não significou rompimento total, mas a relação, antes tão próxima, havia se tornado frágil desde a separação de Débora e do pai da atriz, Luciano Souza.

Segundo fontes próximas, durante o divórcio, Mel teria tomado partido do pai e, desde então, passou a morar com ele. A decisão, embora não incomum em famílias que atravessam separações difíceis, acabou criando uma fissura profunda entre mãe e filha, uma ferida que nunca chegou a cicatrizar completamente.

A situação se agravava porque, além das tensões emocionais, havia problemas financeiros. Pessoas próximas afirmam que Débora enfrentava dificuldades e que Mel ajudava no sustento dos pais e da irmã, Yasmin.

Em outubro do ano passado, Débora desabafou nas redes sociais em uma publicação que preocupou seguidores e amigos. Na mensagem, falou sobre ingratidão e sobre o sentimento de solidão na relação com as filhas: “Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas.”

O relato chamou atenção porque, além de tudo, Débora tinha diagnóstico de depressão severa e vivia sozinha. Mesmo afastadas, ela seguia publicando mensagens carinhosas sobre o trabalho da filha, celebrando as conquistas da atriz.

A notícia da morte veio à tona após uma funcionária da família encontrar o corpo no banheiro do apartamento. A causa ainda não foi divulgada, e o caso segue em investigação.

A equipe de Mel divulgou um comunicado pedindo respeito e privacidade: “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a compreensão de todos.”