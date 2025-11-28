Acesse sua conta
Mistura perigosa de álcool e remédio controlado pode ter levado a morte da mãe de Mel Maia; entenda

Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta dentro do banheiro de sua residência por uma funcionária

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:44

Mistura de medicamento e álcool pode ter levado a morte de Débora Maia
Mistura de medicamento e álcool pode ter levado a morte de Débora Maia Crédito: Reprodução | Instagram

A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta por uma funcionária em sua própria residência, no banheiro do apartamento localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), nesta sexta-feira (28). O caso está sendo investigado pela 42ª delegacia de polícia no Recreio dos Bandeirantes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz.

No entanto, muitas dúvidas ainda cercam a causa da morte da mãe da artista. De acordo com informações do jornalista Leo Dias, divulgadas durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band, a morte teria sido provocada pela combinação de medicamentos controlados com álcool, uma mistura perigosa que teria gerado uma overdose. O que circula entre os conhecidos é que Débora Maia tomava remédios e ingeria bebidas alcoólicas frequentemente.

Débora será velada e cremada neste sábado (29) no Crematório da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. A cerimônia ocorrerá a partir das 12h15.

Os perigos de tomar remédios e ingerir bebida alcoólica

Seja remédio controlado ou não, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a combinação de substâncias químicas com bebidas alcoólicas podem trazer diversos danos à saúde. Segundo o órgão, quando uma pessoa bebe, ela metaboliza o etanol utilizando enzimas que o fígado produz.

Essas enzimas também serve para metabolizar algumas drogas. Isso significa que, se álcool e remédio surgem juntos , o organismo fica sobrecarregado, e o efeito do medicamento é reduzido ou até anulado, além de delimitar o fígado. Por isso, a combinação de remédios com excesso de bebidas alcoólicas pode ser um risco.

No caso de medicamentos controlados, pode causar a potencialização dos efeitos sedativos. Isso porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central (SNC). Quando combinado com medicamentos controlados que também deprimem o SNC (como ansiolíticos, calmantes e antidepressivos), o efeito sedativo é drasticamente aumentado, podendo causar sonolência excessiva, tontura, confusão mental, falta de coordenação motora, diminuição da frequência cardíaca e respiratória, coma e, em casos extremos, óbito.

