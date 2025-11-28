Qual foi a causa da morte da mãe de Mel Maia, Débora, aos 53 anos?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:36
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) em sua residência, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos. Segundo relatos, o corpo foi localizado pela empregada da família, no banheiro do imóvel onde Débora vivia. A confirmação oficial veio por meio de um comunicado enviado pela assessoria e também compartilhado por Mel nas redes sociais.
“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, informou Mel Maia e sua equipe através do seu Instagram.
Débora Maia, mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos
De acordo com informações do jornalista Leo Dias, divulgadas durante o programa Melhor da Tarde, da Band, a morte teria sido provocada pela combinação de medicamentos controlados com álcool, uma mistura perigosa que teria gerado uma overdose. O que circula entre os conhecidos é que ela tomava remédios e ingeria bebidas alcóolicas frequentemente.
Débora Maia será velada e cremada neste sábado (29) no Crematório da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. A cerimônia será a partir das 12h15.