Qual foi a causa da morte da mãe de Mel Maia, Débora, aos 53 anos?

Empresária foi encontrada sem vida nesta sexta (28) em seu apartamento no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:36

Débora Maia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) em sua residência, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos. Segundo relatos, o corpo foi localizado pela empregada da família, no banheiro do imóvel onde Débora vivia. A confirmação oficial veio por meio de um comunicado enviado pela assessoria e também compartilhado por Mel nas redes sociais.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, informou Mel Maia e sua equipe através do seu Instagram.

Débora Maia, mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Mas, qual foi a causa da morte? 

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, divulgadas durante o programa Melhor da Tarde, da Band, a morte teria sido provocada pela combinação de medicamentos controlados com álcool, uma mistura perigosa que teria gerado uma overdose. O que circula entre os conhecidos é que ela tomava remédios e ingeria bebidas alcóolicas frequentemente. 

Débora Maia será velada e cremada neste sábado (29) no Crematório da Penitência, no Caju, no Rio de Janeiro. A cerimônia será a partir das 12h15. 

