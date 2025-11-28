LUTO

Qual foi a causa da morte da mãe de Mel Maia, Débora, aos 53 anos?

Empresária foi encontrada sem vida nesta sexta (28) em seu apartamento no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:36

Débora Maia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) em sua residência, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos. Segundo relatos, o corpo foi localizado pela empregada da família, no banheiro do imóvel onde Débora vivia. A confirmação oficial veio por meio de um comunicado enviado pela assessoria e também compartilhado por Mel nas redes sociais.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito”, informou Mel Maia e sua equipe através do seu Instagram.

Débora Maia, mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos 1 de 16

Mas, qual foi a causa da morte?

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, divulgadas durante o programa Melhor da Tarde, da Band, a morte teria sido provocada pela combinação de medicamentos controlados com álcool, uma mistura perigosa que teria gerado uma overdose. O que circula entre os conhecidos é que ela tomava remédios e ingeria bebidas alcóolicas frequentemente.