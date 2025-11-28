TÁ QUENTE

Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques

Jovem será avisado sobre uma pista

Samuel visitará Ricardo no hospital Crédito: Reprodução

Samuel (Juan Paiva) vai chegar mais perto do que nunca de colocar o tio Jacques (Marcello Novaes) pelo assassinato de Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim". O herdeiro da Boaz será alertado de uma pista ao flagrar Tânia (Aline Borges) disfarçada de enfermeira no quarto de Ricardo (Marcos Pasquim) no hospital.

De acordo com os resumos divulgados pelo Gshow, no capítulo desta sexta-feira (28), a ex-esposa de Jaques (Marcello Novaes) irá revelar a Samuel que Ricardo, ainda em coma, tem um vídeo que incrimina o vilão. Porém, ela não vai detalhar que o material mostra Jaques cortando os freios do carro de Abel.

De início, Samuel não gostará nem um pouco de ver Tânia ali. A mulher está foragida por ter mantido Ricardo em cárcere privado. No entanto, ela conseguirá atrair a atenção do jovem. “Você torturou o Ricardo! Está sendo procurada. Veio fazer o que aqui?”, questionará o personagem de Juan Paiva.

“Cinco minutos! Só te peço isso! Depois você liga pra quem quiser. O Ricardo tem uma coisa que pode colocar o Jaques na cadeia!”, implorará Tânia. “Que coisa?”, perguntará Samuel. “Não sei, um vídeo!”, dirá ela, apenas.

Mesmo sabendo, Tânia não dirá o que tem nas imagens. “O que tem nesse vídeo?”, questiona o rapaz, que receberá uma reposta vaga: “Ele não me falou. Só disse que era forte... E sobre o Jaques”

É aí que Samuel vai se recordar que, no dia em que sofreu o acidente e Ricardo lhe ligou dizendo que mandaria um vídeo. Não houve tempo de enviar.

Por fim, a ex-vilã tentará convencer Samuel de que também quer ver Jacques mal. “Também quero esse vídeo, essa prova. Te aviso. A gente quer a mesma coisa, Samuel. Fazer o Jaques pagar”, garantirá ela.