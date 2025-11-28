Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques

Jovem será avisado sobre uma pista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:33

Samuel visitará Ricardo no hospital
Samuel visitará Ricardo no hospital Crédito: Reprodução

Samuel (Juan Paiva) vai chegar mais perto do que nunca de colocar o tio Jacques (Marcello Novaes) pelo assassinato de Abel (Tony Ramos) em "Dona de Mim". O herdeiro da Boaz será alertado de uma pista ao flagrar Tânia (Aline Borges) disfarçada de enfermeira no quarto de Ricardo (Marcos Pasquim) no hospital.

De acordo com os resumos divulgados pelo Gshow, no capítulo desta sexta-feira (28), a ex-esposa de Jaques (Marcello Novaes) irá revelar a Samuel que Ricardo, ainda em coma, tem um vídeo que incrimina o vilão. Porém, ela não vai detalhar que o material mostra Jaques cortando os freios do carro de Abel.

Jacques e Samuel em Dona de Mim

Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 7
Samuel e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow

LEIA MAIS

Após se livrar de Jaques, Filipa ganha novo amor em Dona de Mim desta quinta (27)

Filipa descobre que Jaques matou Abel em Dona de Mim e é alvo de atentado perverso

Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Dona de Mim: Samuel perde o controle em balada e protagoniza cena vergonhosa

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

De início, Samuel não gostará nem um pouco de ver Tânia ali. A mulher está foragida por ter mantido Ricardo em cárcere privado. No entanto, ela conseguirá atrair a atenção do jovem. “Você torturou o Ricardo! Está sendo procurada. Veio fazer o que aqui?”, questionará o personagem de Juan Paiva. 

“Cinco minutos! Só te peço isso! Depois você liga pra quem quiser. O Ricardo tem uma coisa que pode colocar o Jaques na cadeia!”, implorará Tânia. “Que coisa?”, perguntará Samuel. “Não sei, um vídeo!”, dirá ela, apenas. 

Mesmo sabendo, Tânia não dirá o que tem nas imagens. “O que tem nesse vídeo?”, questiona o rapaz, que receberá uma reposta vaga: “Ele não me falou. Só disse que era forte... E sobre o Jaques”

É aí que Samuel vai se recordar que, no dia em que sofreu o acidente e Ricardo lhe ligou dizendo que mandaria um vídeo. Não houve tempo de enviar. 

Por fim, a ex-vilã tentará convencer Samuel de que também quer ver Jacques mal. “Também quero esse vídeo, essa prova. Te aviso. A gente quer a mesma coisa, Samuel. Fazer o Jaques pagar”, garantirá ela. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Antes de morrer mãe de Mel Maia, trocou mensagens carinhosas com o sobrinho; veja

Antes de morrer mãe de Mel Maia, trocou mensagens carinhosas com o sobrinho; veja

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente

Imagem - Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Tags:

Dona de mim Tv Novela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
Imagem - Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

Aprenda o truque caseiro definitivo para acabar com as formigas que invadiram sua casa

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
01

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)
03

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
04

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente