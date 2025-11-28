REGISTROS

Antes de morrer mãe de Mel Maia, trocou mensagens carinhosas com o sobrinho; veja

Débora Maia foi encontrada morta em seu apartamento na zona sudoeste do Rio de Janeiro

Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:54

Mel Maia e Débora Maia Crédito: Reprodução | Instagram

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, encontrada morta em seu apartamento, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos, tinha trocado mensagens carinhosas com o sobrinho Yuri Maia nas redes sociais horas antes de ser encontrada nesta sexta-feira (28). A informação da morte foi confirmada pela equipe de imprensa da artista.

Débora compartilhou um vídeo do sobrinho praticando exercícios físicos nos stories do Instagram enquanto uma mensagem motivacional era narrada. “Amorzinho”, escreveu a empresária na publicação. Yuri Maia retribui o carinho em uma das últimas interações com Débora. “Eu te amo muito tia!”.

Em julho, no aniversário do sobrinho, Débora não poupou carinho para homenageá-lo. “Hoje é o dia do amor da minha vida! Sobrinho, filho, carinho, amor. Que tiver a sorte de te ter na vida, ganhou na loteria. Te amo! Você realmente é diferenciado. Tudo de bom para você nesse ciclo e em todos os outros. Tia te ama demais”, escreveu.

Em nota, a assessoria de imprensa de Mel Maia lamentou a morte da mãe da artista. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito".

Débora foi encontrada morta no banheiro por uma funcionária da família no banheiro de sua casa na Barra da Tijuca. O caso está sendo investigado pela 42ª delegacia de polícia no Recreio dos Bandeirantes.