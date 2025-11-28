Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes de morrer mãe de Mel Maia, trocou mensagens carinhosas com o sobrinho; veja

Débora Maia foi encontrada morta em seu apartamento na zona sudoeste do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:54

Mel Maia e Débora Maia
Mel Maia e Débora Maia Crédito: Reprodução | Instagram

Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, encontrada morta em seu apartamento, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, aos 53 anos, tinha trocado mensagens carinhosas com o sobrinho Yuri Maia nas redes sociais horas antes de ser encontrada nesta sexta-feira (28). A informação da morte foi confirmada pela equipe de imprensa da artista.

Débora Maia, mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos

Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por auto-upload
Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia e as filhas, Mel Maia e Yasmin Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
Débora Maia, mãe de Mel Maia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Mel Maia e sua mãe, Débora Maia por auto-upload

Leia mais

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Débora compartilhou um vídeo do sobrinho praticando exercícios físicos nos stories do Instagram enquanto uma mensagem motivacional era narrada. “Amorzinho”, escreveu a empresária na publicação. Yuri Maia retribui o carinho em uma das últimas interações com Débora. “Eu te amo muito tia!”.

Em julho, no aniversário do sobrinho, Débora não poupou carinho para homenageá-lo. “Hoje é o dia do amor da minha vida! Sobrinho, filho, carinho, amor. Que tiver a sorte de te ter na vida, ganhou na loteria. Te amo! Você realmente é diferenciado. Tudo de bom para você nesse ciclo e em todos os outros. Tia te ama demais”, escreveu.

Em nota, a assessoria de imprensa de Mel Maia lamentou a morte da mãe da artista. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito".

Débora foi encontrada morta no banheiro por uma funcionária da família no banheiro de sua casa na Barra da Tijuca. O caso está sendo investigado pela 42ª delegacia de polícia no Recreio dos Bandeirantes.

Débora Maia repostou publicação do sobrinho
Débora Maia repostou publicação do sobrinho Crédito: Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - 5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

5 truques para arrumar o cabelo de forma prática no dia a dia

Imagem - Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Tags:

mel Maia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques

Samuel descobre prova escondida em Dona de Mim que incrimina Jacques
Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
01

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)
03

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
04

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente