Gestação de cadela: entenda cada etapa e os cuidados necessários

Cada fase da gravidez exige atenção especial para garantir o bem-estar da mãe e dos filhotes

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:44

O tutor deve acompanhar a gestação da cadela, garantindo a segurança e a saúde do pet (Imagem: Tymoshenko Olga | Shutterstock)
O tutor deve acompanhar a gestação da cadela, garantindo a segurança e a saúde do pet Crédito: Imagem: Tymoshenko Olga | Shutterstock

A gestação canina é um período repleto de magia e complexidade, um ciclo natural que culmina no nascimento de novas vidas. Para o tutor, é um momento de grande expectativa, mas também de responsabilidade redobrada, pois a saúde da cadela e o desenvolvimento dos filhotes dependem diretamente dos cuidados fornecidos.

Cada fase da gravidez de uma cadela exige atenção especial, desde a alimentação até a preparação do ambiente para o parto. Entender como funciona esse processo biológico é o primeiro passo para garantir que tudo transcorra da melhor maneira possível, minimizando riscos e promovendo o bem-estar.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre a gestação de uma cadela!

1. Duração curta, desenvolvimento rápido

A gestação de uma cadela é significativamente mais rápida que a humana, durando em média de 58 a 68 dias, cerca de dois meses. Essa curta duração implica um desenvolvimento fetal acelerado, o que exige um aporte nutricional intenso, principalmente no terço final da gravidez. Por isso, a alimentação do animal deve ser adaptada, com orientação de um médico-veterinário, para suprir as demandas crescentes dos embriões.

2. Confirmação por ultrassom precoce

A gestação pode ser confirmada por um médico-veterinário por meio do exame de ultrassom por volta do 21º ao 28º dia após o acasalamento. Nesse estágio, é possível visualizar as vesículas gestacionais e, em alguns casos, até mesmo os batimentos cardíacos fetais. O diagnóstico precoce é importante para que os cuidados pré-natais, como a mudança de dieta e a vermifugação adequada, sejam iniciados o quanto antes.

3. O raio-x indica o número exato

Embora o ultrassom confirme a gestação, a contagem precisa do número de filhotes geralmente só é possível com o exame de raio-x, que deve ser realizado apenas nas últimas semanas, por volta do 45º dia, quando os esqueletos dos fetos já estão calcificados. Saber a quantidade de filhotes é uma informação valiosa para o veterinário e o tutor, pois permite prever o tempo de parto e identificar se todos os bebês nasceram, evitando complicações.

O acompanhamento veterinário ajuda a garantir que o desenvolvimento da ninhada ocorra de forma saudável (Imagem: Zoriana Zaitseva | Shutterstock)
O acompanhamento veterinário ajuda a garantir que o desenvolvimento da ninhada ocorra de forma saudável Crédito: Imagem: Zoriana Zaitseva | Shutterstock

4. Variação no tamanho da ninhada

O número de filhotes em uma ninhada pode variar amplamente, dependendo de fatores como a raça e o porte da cadela. Raças pequenas costumam ter de dois a quatro filhotes, enquanto raças grandes podem gerar mais de dez. Nesse contexto, o acompanhamento veterinário auxilia a garantir que o desenvolvimento da ninhada ocorra de forma saudável.

5. Alterações de apetite e enjoos

Assim como nas gestações humanas, algumas cadelas podem apresentar alterações no apetite – comendo menos ou mais – ou até mesmo náuseas, especialmente nas primeiras semanas devido às mudanças hormonais. O tutor deve observar a cachorra e garantir que ela continue se alimentando adequadamente, sempre com uma dieta balanceada e de qualidade, pois a má nutrição pode comprometer a saúde da mãe e dos filhotes.

6. Queda de temperatura anuncia o parto

Um sinal claro e prático de que o parto está próximo, geralmente nas próximas 12 a 24 horas, é a queda da temperatura corporal da cadela. A temperatura normal de um cão varia entre 37,5 °C e 39 °C, mas no pré-parto pode cair para aproximadamente 36 °C a 37 °C. Assim, é indicado monitorar essa temperatura com um termômetro retal duas ou três vezes ao dia nos dias finais da gestação para se preparar para a chegada dos filhotes.

7. Comportamento de fazer o &#8220;ninho&#8221;

À medida que o parto se aproxima, a cadela passa a buscar um local isolado, calmo e seguro para dar à luz. Ela pode raspar o chão, arranhar cobertores ou amontoar jornais na área que escolheu. Por isso, é indicado preparar uma “caixa de parto” em um local tranquilo e acessível para que a cachorra se acostume a ela com antecedência, direcionando esse comportamento para um lugar seguro e higiênico.

8. O parto não exige intervenção humana

Na maioria dos casos, o parto canino é um processo natural e a cadela não necessita de intervenção humana, apenas de um ambiente tranquilo e da observação atenta do tutor. Ela instintivamente rompe a bolsa amniótica, lambe e estimula os filhotes, e corta o cordão umbilical.

O tutor deve manter a calma e só intervir se houver um sinal de parto difícil, como contrações fortes e improdutivas por mais de uma hora ou um longo intervalo (mais de duas horas) entre o nascimento de um filhote e outro, acionando imediatamente o veterinário nessas situações.

