Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar

Inscrições vão até o dia 5 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:25

Curso técnico de enfermagem do Monte Tabor
Curso técnico de enfermagem do Monte Tabor Crédito: Divulgação

O Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária (Monte Tabor) abriu inscrições para o curso técnico em enfermagem em Salvador. Ao todo, são 35 bolsas de estudo integrais voltadas para candidatos de baixa renda. Os candidatos podem realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (5), por meio da internet.

Os aprovados ainda terão um pré-curso gratuito de dois meses, com capacitação nas áreas de Português, Matemática, Informática e Competências Socioemocionais, antes da seleção final dos bolsistas.

O curso será ministrado na sede do Centro de Educação Profissional (Ludovica), unidade de ensino mantida pelo Monte Tabor, em Pau da Lima, em Salvador. As aulas devem começar em março de 2026.

O pré-curso acontecerá entre 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, nos turnos matutino e vespertino. As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Cronograma

Inscrições: Até 5 de dezembro, no site da instituição

Divulgação dos selecionados para o Pré-Curso: 12 de dezembro

Pré-Curso gratuito: Entre 5 de janeiro e 27 de fevereiro

Resultado final e matrícula: Entre 3 e 5 de março

Início das aulas do curso técnico: 9 de março

Tags:

Bahia Salvador

