Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar

Millena Marques
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:25
O Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária (Monte Tabor) abriu inscrições para o curso técnico em enfermagem em Salvador. Ao todo, são 35 bolsas de estudo integrais voltadas para candidatos de baixa renda. Os candidatos podem realizar a inscrição até a próxima sexta-feira (5), por meio da internet.
Os aprovados ainda terão um pré-curso gratuito de dois meses, com capacitação nas áreas de Português, Matemática, Informática e Competências Socioemocionais, antes da seleção final dos bolsistas.
O curso será ministrado na sede do Centro de Educação Profissional (Ludovica), unidade de ensino mantida pelo Monte Tabor, em Pau da Lima, em Salvador. As aulas devem começar em março de 2026.
O pré-curso acontecerá entre 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2026, nos turnos matutino e vespertino. As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Cronograma
Inscrições: Até 5 de dezembro, no site da instituição
Divulgação dos selecionados para o Pré-Curso: 12 de dezembro
Pré-Curso gratuito: Entre 5 de janeiro e 27 de fevereiro
Resultado final e matrícula: Entre 3 e 5 de março
Início das aulas do curso técnico: 9 de março