Pelourinho recebe Banjo Novo gratuito nesta sexta-feira (28)

Projeto é um dos mais aguardados em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:16

Banjo Novo
Banjo Novo Crédito: Divulgação

O Banjo Novo fará uma edição gratuita nesta sexta-feira (28), no Largo do Pelourinho, em Salvador. Um dos eventos de samba mais queridos da capital baiana, a festa acontecerá às 19h.

A edição especial do Banjo Novo marca o encerramento do Mês da Consciência Negra.

Idealizado por Samora Lopes, o Banjo deu seus primeiros passos de forma despretensiosa, em encontros informais entre amigos. A primeira edição, simples e simbólica, aconteceu em uma laje no bairro do Trobogy.

O que começou como uma brincadeira ganhou consistência com a entrada de Igor Negralha, um dos sócios, que propôs a criação de um samba raiz, de rua, com poucos instrumentos microfonados. Desde então, o Banjo Novo vem conquistando adeptos e transformando cada encontro em uma experiência onde o samba transcende a música, tornando-se veículo de trocas genuínas e fortalecimento dos laços comunitários.

Realizado mensalmente, o Banjo Novo segue sua jornada pelos bairros de Salvador, levando cultura e tradição a diferentes espaços da cidade, como Santo Antônio Além do Carmo, Stella Maris, Barra, Liberdade, Casa Pia de São Joaquim, Pupileira, Mercado Modelo, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Arena Parque Santiago, Pelourinho, Convento Santa Clara do Desterro, entre outros.

