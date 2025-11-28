FESTA

Pelourinho recebe Banjo Novo gratuito nesta sexta-feira (28)

Projeto é um dos mais aguardados em Salvador

O Banjo Novo fará uma edição gratuita nesta sexta-feira (28), no Largo do Pelourinho, em Salvador. Um dos eventos de samba mais queridos da capital baiana, a festa acontecerá às 19h.

A edição especial do Banjo Novo marca o encerramento do Mês da Consciência Negra.

Idealizado por Samora Lopes, o Banjo deu seus primeiros passos de forma despretensiosa, em encontros informais entre amigos. A primeira edição, simples e simbólica, aconteceu em uma laje no bairro do Trobogy.

O que começou como uma brincadeira ganhou consistência com a entrada de Igor Negralha, um dos sócios, que propôs a criação de um samba raiz, de rua, com poucos instrumentos microfonados. Desde então, o Banjo Novo vem conquistando adeptos e transformando cada encontro em uma experiência onde o samba transcende a música, tornando-se veículo de trocas genuínas e fortalecimento dos laços comunitários.