Seis homens são presos por suspeita de roubos e furtos com arma no Rio Vermelho

Operação acontece no Nordeste da Amaralina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09:03

Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador
Operação Parking prende seis homens e cumpre mandados no Nordeste de Amaralina em Salvador Crédito: Filipe Conceição / Ascom PCBA

Quatro homens foram presos na manhã desta sexta-feira (28) durante a Operação Parking, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ao longo da semana, outros dois integrantes já haviam sido capturados. A ação teve como alvo um grupo investigado por furtos e roubos com emprego de arma de fogo ocorridos nas proximidades do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho.

Outro homem foi conduzido nesta sexta para prestar esclarecimentos e deverá responder a inquérito policial. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Veja fotos da Operação Parking

As medidas judiciais integram um conjunto de ações articuladas para avançar na identificação, coleta de provas e responsabilização dos envolvidos nos crimes patrimoniais praticados na região.

O efetivo empregado contou com cerca de 100 policiais civis. A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, e contou com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Tags:

Polícia

