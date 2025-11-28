Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:45
Um grupo suspeito de roubos e furtos ocorridos nas proximidades do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é alvo da Operação Parking, da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (28). As equipes policiais cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados no Nordeste de Amaralina.
A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, com apoio do Departamento Especializado de Investigação e Capturas (Deic), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições da Polícia Militar.
O Largo da Mariquita é uma das áreas mais movimentadas do Rio Vermelho, sendo conhecido pela grande concentração de bares, restaurantes e quiosques, incluindo as tradicionais barracas de acarajé, além de ser ponto de encontro para moradores e turistas.
Veja alguns registros do bairro do Rio Vermelho, em Salvador