Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil

Ladrões atuam no Largo da Mariquita

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:45

Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina
Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina Crédito: Filipe Conceição / Ascom PCBA

Um grupo suspeito de roubos e furtos ocorridos nas proximidades do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é alvo da Operação Parking, da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (28). As equipes policiais cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados no Nordeste de Amaralina.

A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, com apoio do Departamento Especializado de Investigação e Capturas (Deic), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições da Polícia Militar.

O Largo da Mariquita é uma das áreas mais movimentadas do Rio Vermelho, sendo conhecido pela grande concentração de bares, restaurantes e quiosques, incluindo as tradicionais barracas de acarajé, além de ser ponto de encontro para moradores e turistas. 

Movimento no largo de Santana no Rio Vermelho
Um jovem foi assassinado no Largo de Santana, em abril deste ano
Monumento de Jorge Amado e Zélia Gattai no Rio Vermelho
Já é possível ver inscrições do Comando Vermelho em locais do bairro
Paróquia de Sant'Ana, no Rio Vermelho
Largo da Mariquita, no Rio Vermelho
Movimento no largo de Santana no Rio Vermelho

