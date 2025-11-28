SEGURANÇA

Grupo suspeito de roubos no Rio Vermelho é alvo de operação da Polícia Civil

Ladrões atuam no Largo da Mariquita

Esther Morais

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:45

Policiais cumprem mandados no Nordeste de Amaralina Crédito: Filipe Conceição / Ascom PCBA

Um grupo suspeito de roubos e furtos ocorridos nas proximidades do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, é alvo da Operação Parking, da Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (28). As equipes policiais cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados no Nordeste de Amaralina.

A ação é coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho, com apoio do Departamento Especializado de Investigação e Capturas (Deic), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e de guarnições da Polícia Militar.

O Largo da Mariquita é uma das áreas mais movimentadas do Rio Vermelho, sendo conhecido pela grande concentração de bares, restaurantes e quiosques, incluindo as tradicionais barracas de acarajé, além de ser ponto de encontro para moradores e turistas.