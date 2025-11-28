'TRISTE'

Mãe de Mel Maia publicou desabafo sobre ingratidão das filhas antes de morrer

Débora Maia foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) em sua casa no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:10

Debora Maia e as duas filhas, Mel e Yasmin Crédito: Reprodução

Encontrada morta aos 53 anos nesta sexta-feira (28) em sua casa no Rio de Janeiro, a mãe de Mel Maia, Débora Maia, chegou a fazer um forte desabafo sobre a ingratidão das suas filhas diante do seu amor. Em publicação nas redes sociais no final do ano passado, ela se disse "triste" pelo amor de quem menos suspeitava ter virado ingratidão. Débora também era mãe da estudante de odontologia Yasmin, de 25 anos.

A fala veio através de um textão publicado nos Stories do Instagram em outubro de 2024. “Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar”, iniciou a mãe de Mel Maia.

A empresária fez questão de deixar claro que estava falando da suas duas filhas, mas não detalhou o motivo da frustração com elas. “Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”, disse, com dureza.

Desabafo de Debora Maia Crédito: Reprodução