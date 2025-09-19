FAMOSAS

Além de Mel Maia: atriz da Globo e cantora são convidadas para o BBB 26; veja detalhes

Dupla entrou na mira para integrar o grupo "Camarote" do reality show

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:35

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: João Cotta/TV Globo

A busca por famosos para a próxima edição do "Big Brother Brasil" continua a todo vapor. Além de Mel Maia, o primeiro nome cotado para o reality show, mais duas celebridades entraram na mira do programa: MC Carol e Klara Castanho. As duas foram convidadas para fazer parte do Camarote do "BBB 26", segundo o jornal Extra.

Assim como Mel Maia, Klara Castanho também começou na televisão ainda criança. Quando tinha apenas 9 anos, viveu Rafaela na novela "Viver a Vida" (2009). O papel lhe rendeu o título de 'primeira vilã-mirim da teledramaturgia brasileira'. Ela também participou de tramas como "Amor à Vida" (2013), "Além do Tempo" (2015) e, recentemente, esteve no elenco de "Garota do Momento".

Klara Castanho 1 de 18

Já MC Carol começou a ficar conhecida nacionalmente depois que estourou com o funk "Minha vó tá maluca", em 2015. Atualmente, é considerada um dos nomes mais proeminentes do funk carioca. Além disso, a artista também é atriz e participou, no fim de um junho, de uma curso de preparação de atores na Globo ao lado de Jade Picon e Antonio Benício, filho de Murilo Benício.

MC Carol 1 de 13