Atriz cotada para o BBB 26 já teve affair polêmico com jogador do Bahia; relembre

Artista também namorou outro atleta da Seleção Brasileira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:20

Mel Maia
Mel Maia Crédito: Reprodução/Instagram

Mel Maia é a primeira cotada para integrar o time 'Camarote' da próxima edição do Big Brother Brasil. Enquanto a seleção dos participantes anônimos ocorre - foram quase 100 mil inscritos para o BBB26 -, a direção do programa faz entrevistas com celebridades, e o nome da artista ganhou forças internamente. Após o nome dela vazar, internautas lembraram relacionamentos passados da atriz - incluindo dois jogadores de futebol que hoje atuam na Seleção Brasileira.

O primeiro é João Pedro, que hoje é atacante do Chelsea. A atriz e o atleta começaram a se relacionar em 2019 e ficaram alguns meses juntos. No início daquele ano, os dois foram vistos em clima de romance durante uma gravação de Nego do Borel, mas desconversaram sobre o romance. Eles só assumiram o namoro em setembro, durante o Rock in Rio. Na época, o atleta tinha 18 anos e jogava pelo Fluminense, time pelo qual foi revelado, enquanto a atriz tinha 15.

Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram
Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram

João Pedro, porém, acabou se mudando para a Inglaterra em janeiro de 2020, quando se transferiu para Watford. A distância pesou e os dois acabaram o relacionamento meses depois, em março. O fim, porém, teve direito a troca de farpas. 

"A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo para a gandaia no mesmo dia, né?", escreveu Mel na web, apagando a mensagem em seguida. 

João Pedro rebateu: "Vim aqui dar meu posicionamento. Ontem à noite, eu não fui para a gandaia nenhuma. Eu simplesmente fui na casa de um amigo meu, que ele ia fazer uma tatuagem. Como eu conheço o tatuador, eu simplesmente fiz a ponte e ele me pediu que fosse com ele. Não gosto disso, mas tenho que me posicionar. Não fui para a gandaia e eu tenho que me proteger também".

Famosos que se separaram em 2025

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio: Os dois anunciaram o fim do casamento após quatro anos juntos em janeiro. Eles são pais da pequena Pilar, de 1 ano por André Nicolau / Alô Alô Bahia
Pitty e Daniel Weksler: A cantora anunciou o fim do casamento de 14 anos com o baterista da NX Zero também em janeiro deste ano.  por Reprodução
Mel Maia e João Maria Ferreira: A atriz anunciou o fim de seu relacionamento com o surfista português João Maria Ferreira, após um ano de namoro em janeiro deste ano por Reprodução
Bruna Marquezine e João Guilherme: Os famosos colocaram um fim no namoro em fevereiro deste ano. Bruna e João estavam juntos há aproximadamente um ano e teriam vivido um término amigável por Reprodução
Virginia e Zé Felipe: A influenciadora digital e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio. Os dois são pais de três crianças Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses.  por Reprodução
Duda Guerra e Benício Huck: O namoro entre a influenciadora digital e o filho do meio de Luciano Huck e Angélica chegou ao fim em maio, envolvendo polêmica de ciúmes sobre outra influenciadora. por Reprodução
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia: O casal de influenciadores anunciou o fim da relação de mais de 15 anos no início de agosto por Reprodução/Instagram
Maria Bethânia e Gilda Midani: A cantora e a estilista encerraram o casamento após oito anos juntas. O anúncio foi feito no último dia 25. por Reprodução
1 de 8
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio: Os dois anunciaram o fim do casamento após quatro anos juntos em janeiro. Eles são pais da pequena Pilar, de 1 ano por André Nicolau / Alô Alô Bahia

Depois do término com o centroavante, Mel engatou um breve affair com Jean Lucas, que hoje é um dos craques do Bahia. Na época, o jogador, que tinha passagens pelo Flamengo e Santos, estava no Lyon, na França. O volante chegou a compartilhar no Instagram uma foto com Mel Maia, a quem ele chamou de "minha gata".

O romance virou polêmica por conta da diferença de idade entre os dois: Mel tinha 16 anos e o atleta, 22. Segundo o jornal Extra, os dois ficaram alguns meses juntos, mas a atriz negou que era algo sério. "Tá geral falando que eu e Jean estamos namorando. Vocês estão muito apressadinhos", escreveu a artista no Twitter à época.

Atualmente, Mel Maia namora o lutador de boxe Luan Medeiros, de 30 anos. Os dois assumiram o namoro em abril.

