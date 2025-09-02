Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de jogador e revelada pela Globo ainda criança: veja quem é a primeira cotada para o BBB 26

Reality show estreia em janeiro de 2026 e manterá o 'Camarote', composto por famosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:51

Tadeu Schmidt – O apresentador do BBB agora vai dançar no palco do Domingão.
Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

Ainda faltam quase quatro meses para a estreia do 'BBB 26', mas o reality show da Globo já tem sua primeira cotada para o time 'Camarote', que é composto por famosos. Enquanto a seleção dos participantes anônimos ocorre - foram quase 100 mil inscritos -, a direção do programa faz entrevistas com celebridades, e o nome de Mel Maia tem criado forças.

Revelada ainda criança na novela "Avenida Brasil", a atriz é considerada de personalidade forte e faz sucesso também como influenciadora. Só no Instagram, a artista de 21 anos acumula mais de 20 milhões de seguidores. 

Mel Maia

Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
1 de 24
Mel Maia por Reprodução/Instagram

Mel também chamou a atenção em 2019, quando começou a namorar com o jogador João Pedro. Os rumores surgiram no início daquele ano, quando os dois foram vistos em clima de romance durante uma gravação de Nego do Borel. Na época, eles desconversaram, mas assumiram o romance durante o Rock in Rio, em setembro. Na época, o atleta tinha 18 anos e jogava pelo Fluminense, time pelo qual foi revelado, enquanto a atriz tinha 15.

João Pedro, porém, acabou se mudando para a Inglaterra em janeiro de 2020, quando se transferiu para Watford. A distância pesou e os dois acabaram o relacionamento meses depois, em março. O atleta atualmente está no Chelsea e, neste ano, foi campeão do Mundial de Clubes.

Mel Maia, por sua vez, hoje namora o lutador de boxe Luan Medeiros, de 30 anos. Os dois assumiram o namoro em abril.

Leia mais

Imagem - Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Quem é Magda Colares, ex-mulher de Faustão e mãe da primogênita do apresentador?

Imagem - Descubra o que fazem hoje os trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes

Descubra o que fazem hoje os trigêmeos de William Bonner e Fátima Bernardes

Imagem - Conheça o jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca com ‘quarto das princesas’

Conheça o jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca com ‘quarto das princesas’

LEIA TAMBÉM

5 dicas para melhorar o foco nos estudos para o Enem

5 mitos sobre a endoscopia para perder o medo do exame

Saiba os perigos dos alimentos ultraprocessados para a saúde

Mais recentes

Imagem - Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'

Ticiane Pinheiro deve ir para a Globo após promoção de César Tralli ao JN: 'Questão de tempo'
Imagem - Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’

Celina cai em armadilha e vive dilema amoroso em ‘Vale Tudo’
Imagem - Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

Saiba quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do 'MasterChef 2025'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua