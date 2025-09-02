SAIBA MAIS

Ex de jogador e revelada pela Globo ainda criança: veja quem é a primeira cotada para o BBB 26

Reality show estreia em janeiro de 2026 e manterá o 'Camarote', composto por famosos

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:51

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

Ainda faltam quase quatro meses para a estreia do 'BBB 26', mas o reality show da Globo já tem sua primeira cotada para o time 'Camarote', que é composto por famosos. Enquanto a seleção dos participantes anônimos ocorre - foram quase 100 mil inscritos -, a direção do programa faz entrevistas com celebridades, e o nome de Mel Maia tem criado forças.

Revelada ainda criança na novela "Avenida Brasil", a atriz é considerada de personalidade forte e faz sucesso também como influenciadora. Só no Instagram, a artista de 21 anos acumula mais de 20 milhões de seguidores.

Mel Maia 1 de 24

Mel também chamou a atenção em 2019, quando começou a namorar com o jogador João Pedro. Os rumores surgiram no início daquele ano, quando os dois foram vistos em clima de romance durante uma gravação de Nego do Borel. Na época, eles desconversaram, mas assumiram o romance durante o Rock in Rio, em setembro. Na época, o atleta tinha 18 anos e jogava pelo Fluminense, time pelo qual foi revelado, enquanto a atriz tinha 15.

João Pedro, porém, acabou se mudando para a Inglaterra em janeiro de 2020, quando se transferiu para Watford. A distância pesou e os dois acabaram o relacionamento meses depois, em março. O atleta atualmente está no Chelsea e, neste ano, foi campeão do Mundial de Clubes.