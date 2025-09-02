Acesse sua conta
Conheça o jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca com ‘quarto das princesas’

Influencer viajou para Madrid com amigos em aeronave personalizada comprada em março

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:13

Jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca tem “quarto das princesas”
Jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca tem “quarto das princesas” Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca embarcou em uma viagem de férias para a Europa ao lado de seus amigos mais próximos, e chamou atenção pelo meio de transporte: um jato particular avaliado em cerca de R$ 28 milhões. A influencer está em Madrid acompanhada de Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, do assessor Hebert e do maquiador Nikolas Miguel.

A aeronave é um Cessna Citation Sovereign, modelo fabricado a partir de 2004 e adquirido por Virginia em março deste ano. Na época, ela chegou a se referir ao avião como seu “novo brinquedo”. O jato tem a sigla PS-MZV, que, segundo a empresária, representa as iniciais dos membros de sua família. “As Marias (Maria Alice e Maria Flor), os Zés (Zé Felipe e Zé Leonardo) e eu, Virginia”, explicou a influenciadora ao apresentar a aeronave.

O jato de R$ 28 milhões de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
1 de 4
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução

O jato conta com dez acomodações, entre assentos e leitos, além de um espaço que Virginia apelidou de “quarto das princesas”. “Eu chamo assim porque é onde ficam as camas lado a lado e os amigos sempre querem dormir juntos lá”, revelou a influencer.

Especialistas destacam que o modelo é conhecido por unir “desempenho e conforto”, permitindo voos diretos entre cidades como Nova York e Los Angeles. No mundo, existem cerca de 349 unidades do Cessna Citation Sovereign, cuja produção foi encerrada em 2013.

