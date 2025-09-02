DE SAÍDA...

Entenda o que levou William Bonner a deixar o Jornal Nacional

Âncora mais longevo do telejornal ficará na bancada até novembro; César Tralli será seu substituto

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:50

William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

William Bonner decidiu deixar o Jornal Nacional para se dedicar mais à família e a projetos pessoais. Após 29 anos como apresentador e 26 acumulando a função de editor-chefe, o jornalista vai se despedir da bancada no dia 3 de novembro, data em que passará o posto para César Tralli, que dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos.

A decisão, segundo a Globo, faz parte de um processo de transição iniciado há cinco anos. Bonner já vinha sinalizando o desejo de desacelerar a rotina intensa do telejornal e aguardou o momento mais oportuno para fazer a passagem de bastão.

Apresentadores do Jornal Nacional 1 de 8

Com a saída, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, que trabalha ao lado dele há seis anos, assumirá a editoria do JN. A Globo também confirmou mudanças em outros telejornais: Roberto Kovalick foi convidado para comandar o Jornal Hoje, Tiago Scheuer ficará no Hora Um e, a partir de 2026, William Bonner passará a integrar a equipe do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Veja o pronunciamento de William Bonner:

o william bonner falando agora no jornal nacional que a decisão de sair foi tomada há 5 anos quando ele viu que tinham coisas que ele gostaria de fazer (com os filhos) mas não conseguia e que desde então eles vem preparando os sucessores.



que momento pra televisão pic.twitter.com/Kho9GVAJg9 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) September 2, 2025

A sucessão

A saída de William Bonner do Jornal Nacional foi cuidadosamente planejada pela TV Globo. Antes de confirmar César Tralli como novo âncora ao lado de Renata Vasconcellos, a emissora realizou pesquisas de mercado desde 2021 para avaliar a aceitação de outros jornalistas.

Segundo especialistas que acompanham os bastidores da televisão, nomes como Heraldo Pereira, Helter Duarte, Márcio Bonfim e Aline Midlej chegaram a ser cogitados e testados pelo público. Rodrigo Bocardi também esteve na disputa, mas perdeu espaço após recentes escândalos que afetaram sua imagem.