Entenda o que levou William Bonner a deixar o Jornal Nacional

Âncora mais longevo do telejornal ficará na bancada até novembro; César Tralli será seu substituto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:50

William Bonner deixa o JN após 29 anos
William Bonner deixa o JN após 29 anos Crédito: Sergio Zalis/TV Globo

William Bonner decidiu deixar o Jornal Nacional para se dedicar mais à família e a projetos pessoais. Após 29 anos como apresentador e 26 acumulando a função de editor-chefe, o jornalista vai se despedir da bancada no dia 3 de novembro, data em que passará o posto para César Tralli, que dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos.

A decisão, segundo a Globo, faz parte de um processo de transição iniciado há cinco anos. Bonner já vinha sinalizando o desejo de desacelerar a rotina intensa do telejornal e aguardou o momento mais oportuno para fazer a passagem de bastão.

Com a saída, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, que trabalha ao lado dele há seis anos, assumirá a editoria do JN. A Globo também confirmou mudanças em outros telejornais: Roberto Kovalick foi convidado para comandar o Jornal Hoje, Tiago Scheuer ficará no Hora Um e, a partir de 2026, William Bonner passará a integrar a equipe do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Veja o pronunciamento de William Bonner:

A sucessão

A saída de William Bonner do Jornal Nacional foi cuidadosamente planejada pela TV Globo. Antes de confirmar César Tralli como novo âncora ao lado de Renata Vasconcellos, a emissora realizou pesquisas de mercado desde 2021 para avaliar a aceitação de outros jornalistas.

