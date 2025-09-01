FIM DE UMA ERA

Globo confirma saída de William Bonner do Jornal Nacional; anúncio será nesta noite

César Tralli assumirá a bancada no lugar do jornalista

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:20

William Bonner ficou 29 anos à frente do maior noticiário do país Crédito: Reprodução

A Globo confirmou que nesta segunda-feira (1), dia em que o Jornal Nacional comemora seus 56 anos, o telejornal fará o anúncio da despedida de William Bonner, âncora que está à frente da bancada do JN há quase 30 anos, além de ser o editor-chefe do jornal. De acordo com a emissora, William ficará no comando do telejornal até 3 de novembro e a partir do dia 4 de novembro César Tralli assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos.

Já Roberto Kovalick vai assumir o lugar de Tralli no comando do "Jornal Hoje", deixando um espaço vago no Hora 1, que será ocupado por Tiago Scheuer. E mais novidades! A partir de 2026, William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão o "Globo Repórter".

Segundo Bonner, a decisão foi tomada para que ele possa reduzir o ritmo de trabalho. A conversa sobre esse desejo já estaria sendo alinhada com a emissora há cinco anos.

“Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN. Precisamos superar a fase crítica da pandemia, arquitetar sucessões e preparar sucessores até a data do anúncio das novidades. E, finalmente, podemos todos conversar sobre essas conquistas e movimentos sem reservas. Alguns números ajudam a explicar meu desejo e minha necessidade de mudar de ritmo", explicou Bonner.

O comunicador falou um pouco de todo o trabalho à frente e atrás das câmeras ao longo desses 29 anos de Jornal Nacional. "São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país", detalhou.