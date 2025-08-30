Acesse sua conta
Hora do almoço: 5 receitas práticas de frango na air fryer

Veja como criar pratos rápidos e saborosos para as refeições do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 11:30

Coxinhas da asa crocantes na air fryer (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)
Coxinhas da asa crocantes na air fryer Crédito: Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock

O frango é uma proteína extremamente versátil, que combina com diferentes temperos, molhos e acompanhamentos, sendo presença frequente nas refeições do dia a dia. Além de nutritivo e leve, ele pode ser preparado de várias formas. Quando aliado à air fryer, ganha ainda mais destaque, já que o eletrodoméstico possibilita receitas práticas, rápidas e saborosas, deixando a carne suculenta por dentro e dourada por fora.

A seguir, confira 5 receitas práticas de frango na air fryer!

Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) por Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock

Coxinhas da asa crocantes na air fryer

Ingredientes

  • 1 kg de coxinhas da asa
  • Suco de 1 limão
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino
  • Ramos de tomilho a gosto
  • Azeite em spray para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxinhas da asa com suco de limão, alho, azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe marinar na geladeira por pelo menos 1 hora. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as coxinhas no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Adicione os ramos de tomilho. Asse por 15 minutos a 200 °C, abra, vire as peças e borrife um pouco de azeite em spray. Deixe assar por mais 15 a 20 minutos, até que estejam bem douradas e crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida.

Frango recheado com queijo e presunto na air fryer

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • 4 fatias de presunto
  • 4 fatias de queijo muçarela
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Palitos de dente para fechar os filés
  • Óleo em spray

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite. Deixe descansar por 20 a 30 minutos para absorver o sabor. Abra os filés como se fosse um “envelope” (se estiverem grossos, faça um corte lateral sem separar as partes). Recheie cada filé com 1 fatia de presunto e 1 fatia de queijo. Feche com cuidado e prenda as bordas com palitos de dente para não vazar.

Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés recheados no cesto da air fryer, borrife um pouco de óleo em spray por cima e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Retire os palitos antes de servir.

Frango com molho de mostarda e mel na air fryer

Ingredientes

Frango

  • 600 g de peito de frango cortado em cubos médios
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite

Molho de mostarda e mel

  • 3 colheres de sopa de mostarda amarela
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Frango

Em uma tigela, tempere o frango com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e azeite. Misture bem e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os pedaços de frango no cesto da air fryer, sem sobrepor. Asse por 12 a 15 minutos, mexendo ou virando os pedaços na metade do tempo, até que fiquem dourados e bem cozidos.

Molho de mostarda e mel

Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, a maionese e o limão até formar um creme homogêneo. Retire o frango da air fryer e sirva acompanhado do molho de mostarda e mel por cima ou em uma tigelinha à parte para mergulhar.

Frango à milanesa na air fryer (Imagem: GK1982 | Shutterstock)
Frango à milanesa na air fryer Crédito: Imagem: GK1982 | Shutterstock

Frango à milanesa na air fryer

Ingredientes

  • 500 g de filé de peito de frango cortado em bifes
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal, azeite em spray e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos para pegar bem o sabor. Passe cada bife na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado.

Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os filés empanados no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Borrife azeite em spray sobre o frango para deixá-lo mais dourado e crocante. Asse por 12 a 15 minutos, virando os filés na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes por fora e cozidos por dentro. Sirva em seguida.

Almôndegas de frango na air fryer

Ingredientes

  • 500 g de frango moído
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1/2 cebola ralada
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Azeite em spray para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o frango moído e adicione o ovo, a farinha de rosca, o alho, a cebola, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea e modelável. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha de rosca para dar liga. Modele as almôndegas do tamanho desejado.

Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as almôndegas no cesto da air fryer em uma única camada, borrife azeite em spray e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem bem douradas por fora e suculentas por dentro. Sirva em seguida.

