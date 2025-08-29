TRANSFORMAÇÃO

Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Influenciadora e professora de História passou por uma mudança profunda após acompanhamento médico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:04

Camila Moura Crédito: Reprodução/Instagram

Camila Moura, ex-participante da 16ª edição de A Fazenda e professora de História, vive um momento de renovação pessoal. Após acompanhamento médico, ela eliminou cerca de 40 kg e afirma que a transformação vai muito além da estética: envolve saúde, equilíbrio e autoconhecimento.

“Não foi um processo rápido nem simples, mas cada escolha me trouxe até aqui. Aprendi que cuidar de mim não é vaidade, é necessidade. Hoje celebro não só os quilos eliminados, mas a coragem de colocar minha saúde em primeiro lugar”, declarou a influenciadora, em entrevista ao O Globo.

Durante esse processo, Camila recebeu o diagnóstico de endometriose, condição que exige tratamento contínuo. Ela destacou a importância do acompanhamento especializado e revelou que faz uso de implante de gestrinona para controlar a doença. “A endometriose não pode ser ignorada. Precisa de responsabilidade e atenção. Nunca estive tão comprometida com minha saúde como agora”, afirmou.

A médica Manoela Souza, responsável pelo tratamento, reforça que a mudança da paciente vai muito além do emagrecimento. “O que Camila conquistou não é apenas a perda de peso. Ela construiu uma rotina equilibrada, sustentável e voltada para o autocuidado. Isso é o que garante qualidade de vida”, explicou.

A especialista também alertou para os riscos das chamadas “soluções milagrosas” que circulam nas redes sociais. “Dietas restritivas, chás e o uso indiscriminado de injetáveis prometem resultados rápidos, mas podem causar complicações sérias. A verdadeira transformação só acontece com acompanhamento multidisciplinar e escolhas consistentes”, completou.