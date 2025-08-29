Acesse sua conta
Camila Moura, ex-A Fazenda, mostra antes e depois após emagrecer 40 kg e revela diagnóstico

Influenciadora e professora de História passou por uma mudança profunda após acompanhamento médico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 13:04

Camila Moura
Camila Moura Crédito: Reprodução/Instagram

Camila Moura, ex-participante da 16ª edição de A Fazenda e professora de História, vive um momento de renovação pessoal. Após acompanhamento médico, ela eliminou cerca de 40 kg e afirma que a transformação vai muito além da estética: envolve saúde, equilíbrio e autoconhecimento.

“Não foi um processo rápido nem simples, mas cada escolha me trouxe até aqui. Aprendi que cuidar de mim não é vaidade, é necessidade. Hoje celebro não só os quilos eliminados, mas a coragem de colocar minha saúde em primeiro lugar”, declarou a influenciadora, em entrevista ao O Globo.

Durante esse processo, Camila recebeu o diagnóstico de endometriose, condição que exige tratamento contínuo. Ela destacou a importância do acompanhamento especializado e revelou que faz uso de implante de gestrinona para controlar a doença. “A endometriose não pode ser ignorada. Precisa de responsabilidade e atenção. Nunca estive tão comprometida com minha saúde como agora”, afirmou.

A médica Manoela Souza, responsável pelo tratamento, reforça que a mudança da paciente vai muito além do emagrecimento. “O que Camila conquistou não é apenas a perda de peso. Ela construiu uma rotina equilibrada, sustentável e voltada para o autocuidado. Isso é o que garante qualidade de vida”, explicou.

Camila Moura

Camila Moura por Reprodução
Camila Moura, ex-A Fazenda, emagrece 40 kg e revela luta contra endometriose por Reprodução/Instagram
Camila Moura viralizou após se posicionar contra o marido, Lucas Buda, do BBB 24 por Reprodução/Instagram
Camila Moura emagreceu 40 kg por Reprodução/Instagram
Camila Moura por Reprodução/Instagram
Camila Moura por Redes sociais
Camila Moura por Reprodução/ Instagram
Camila Moura e Lucas Buda por Globo
Família de Buda e Camila Moura por Redes sociais
Lucas Buda comentou sobre a ausência de sua esposa, Camila Moura, no vídeo do Presente do Anjo por Reprodução/ Globo
Antes e depois de Camila Moura por Reprodução/Instagram/Divulgação
Camila Moura por Reprodução/Instagram
1 de 12
Camila Moura por Reprodução

A especialista também alertou para os riscos das chamadas “soluções milagrosas” que circulam nas redes sociais. “Dietas restritivas, chás e o uso indiscriminado de injetáveis prometem resultados rápidos, mas podem causar complicações sérias. A verdadeira transformação só acontece com acompanhamento multidisciplinar e escolhas consistentes”, completou.

Hoje, Camila comemora não apenas o corpo mais saudável, mas a nova perspectiva de vida. Ao compartilhar sua história, ela espera inspirar outras mulheres a enxergarem o autocuidado como um ato de amor-próprio e transformação.

