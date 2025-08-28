Você sabe qual é o seu signo no Horóscopo Chinês? Descubra o que ele diz sobre você

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:09
Enquanto na astrologia ocidental os signos mudam a cada mês, no Horóscopo Chinês a lógica é outra: cada animal do zodíaco governa um ano inteiro e o ciclo só se repete a cada 12 anos. Além disso, o início do Ano Novo Chinês não ocorre em 1º de janeiro, mas varia conforme o movimento do Sol e da Lua.
Em 2025, por exemplo, as comemorações começaram em 29 de janeiro (pelo calendário lunar, usado nas festividades) e em 3 de fevereiro (pelo calendário solar, referência para o Feng Shui e a Astrologia Chinesa).
Se você quer saber qual é o seu signo chinês e quais características carrega, veja a lista completa abaixo e descubra também como os cinco elementos - Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira - podem intensificar ou equilibrar sua energia.
Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês
Além dos 12 animais, a astrologia chinesa também considera os cinco elementos - Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira - que se combinam ao signo e moldam ainda mais a personalidade:
E você? Agora que já sabe qual é o seu signo no Horóscopo Chinês e como os elementos potencializam sua energia, vale refletir: você se identifica com essas características?