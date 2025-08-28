Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você sabe qual é o seu signo no Horóscopo Chinês? Descubra o que ele diz sobre você

Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:09

2025 é o Ano da Serpente no horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Shutterstock (momo design)

Enquanto na astrologia ocidental os signos mudam a cada mês, no Horóscopo Chinês a lógica é outra: cada animal do zodíaco governa um ano inteiro e o ciclo só se repete a cada 12 anos. Além disso, o início do Ano Novo Chinês não ocorre em 1º de janeiro, mas varia conforme o movimento do Sol e da Lua.

Em 2025, por exemplo, as comemorações começaram em 29 de janeiro (pelo calendário lunar, usado nas festividades) e em 3 de fevereiro (pelo calendário solar, referência para o Feng Shui e a Astrologia Chinesa).

Leia mais

Imagem - Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Ana Paula Siebert dá resposta afiada após comentário sobre diferença de idade: 'Ele já vai ter morrido'

Imagem - Taylor Swift e Travis Kelce: entenda por que os dois signos combinam tanto no amor

Taylor Swift e Travis Kelce: entenda por que os dois signos combinam tanto no amor

Imagem - Dita desconfia de Cunegundes no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (28)

Dita desconfia de Cunegundes no capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (28)

Se você quer saber qual é o seu signo chinês e quais características carrega, veja a lista completa abaixo e descubra também como os cinco elementos - Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira - podem intensificar ou equilibrar sua energia.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Os cinco elementos e sua influência

Além dos 12 animais, a astrologia chinesa também considera os cinco elementos - Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira - que se combinam ao signo e moldam ainda mais a personalidade:

  • Fogo: energia intensa, entusiasmo e paixão. Inspira e motiva, mas pode ser impulsivo. 
  • Terra: estabilidade, praticidade e responsabilidade. Realista, porém teimoso. 
  • Metal: força, disciplina e determinação. Organizado, mas rígido. 
  • Água: sensibilidade, intuição e empatia. Flexível, mas indeciso. 
  • Madeira: criatividade, crescimento e ambição. Inovador, mas impaciente.

E você? Agora que já sabe qual é o seu signo no Horóscopo Chinês e como os elementos potencializam sua energia, vale refletir: você se identifica com essas características?

Leia mais

Imagem - Confira 5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Confira 5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Imagem - Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Imagem - Veja 8 frutas ricas em vitamina C e seus benefícios

Veja 8 frutas ricas em vitamina C e seus benefícios

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua