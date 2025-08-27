Acesse sua conta
Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Descubra de que forma é possível construir uma carreira sólida

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:15

Transformar o estágio em um emprego efetivo é uma combinação de atitude, dedicação e preparo para o futuro (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Transformar o estágio em um emprego efetivo é uma combinação de atitude, dedicação e preparo para o futuro (Imagem: fizkes | Shutterstock)

O estágio é, para muitos jovens, a porta de entrada no mercado de trabalho. Mas, para transformar essa experiência em efetivação, é preciso ir além das tarefas básicas e mostrar postura profissional, comprometimento e visão de futuro. Especialistas afirmam que a forma como o estudante encara esse período pode ser determinante para abrir as primeiras portas da carreira. Confira cinco dicas que aumentam as chances de permanência nas empresas:

Como conseguir ser contratado no estágio?

1. Demonstre interesse e iniciativa

Cumprir tarefas é esperado, mas se destacar vai além disso. Estagiários que sugerem melhorias, buscam aprender sobre outras áreas e se mostram disponíveis transmitem à empresa a mensagem de que estão prontos para desafios maiores.

2. Construa bons relacionamentos

O networking começa já no estágio. Manter uma postura respeitosa, colaborativa e comunicativa fortalece a imagem do jovem profissional dentro da equipe. Essa boa convivência pode ser decisiva quando chega a hora de decidir quem será efetivado.

Participar de treinamentos é uma forma de mostrar interesse em crescer junto à empresa (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)
Participar de treinamentos é uma forma de mostrar interesse em crescer junto à empresa (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)

3. Invista no aprendizado constante

O estágio deve ser encarado como um laboratório de aprendizado. Participar de treinamentos, pedir feedbacks e buscar certificações ou cursos extras são formas de mostrar evolução e interesse em crescer junto à empresa.

4. Organize sua rotina e entregue resultados

Pontualidade, organização e foco em resultados são fatores muito valorizados. Entregar as tarefas no prazo e com qualidade dá segurança para que gestores confiem mais responsabilidades ao estagiário.

5. Cuide da sua educação financeira

Mesmo com uma bolsa-estágio ou orçamento apertado, é essencial aprender a administrar o que se ganha. Acompanhar gastos reais, usar aplicativos de controle financeiro e separar uma pequena parte para guardar todos os meses são atitudes que ajudam a criar disciplina e segurança no futuro. Essa postura demonstra maturidade e pode refletir positivamente também no ambiente profissional.

Para Fernando Lamounier, especialista em educação financeira e sócio-diretor da Multimarcas Consórcios, esse é o momento ideal para criar hábitos que acompanharão o profissional para toda a vida. “O planejamento financeiro não é apenas para quem já tem uma renda alta. Quando o jovem aprende a administrar bem seu salário desde o início, ele constrói autonomia, segurança e capacidade de enfrentar imprevistos. É a base para realizar sonhos maiores, como fazer um intercâmbio, abrir um negócio ou comprar um imóvel”, afirma.

Transformar o estágio em um emprego efetivo é uma combinação de atitude, dedicação e preparo para o futuro. Mais do que executar tarefas, é uma oportunidade para o estudante provar seu valor e mostrar que está pronto para contribuir de forma contínua com a empresa.

Por Fábio Bouças

