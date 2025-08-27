Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Taylor Swift e Travis Kelce: entenda por que os dois signos combinam tanto no amor

Cantora e jogador anunciaram o noivado na última terça-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:23

Cantora e jogador anunciaram o noivado na última terça-feira (26) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na última terça-feira (26), Taylor Swift e Travis Kelce deixaram fãs e admiradores em êxtase ao confirmarem o tão esperado noivado. Além do romance de conto de fadas que une a estrela pop e o astro da NFL, a Astrologia também aponta sinais de que essa relação tem tudo para prosperar. Afinal, a parceria entre uma sagitariana e um libriano costuma ser marcada por paixão, leveza e grande sintonia.

  • Sagitário + Libra: uma química poderosa

Taylor Swift, nascida em Sagitário, traz em sua essência o entusiasmo, a intensidade e o desejo por aventuras - traços típicos de um signo de fogo regido por Júpiter, planeta da expansão. Já Travis Kelce, libriano guiado por Vênus, o planeta do amor, carrega consigo o charme, a diplomacia e a busca pelo equilíbrio em suas relações.

Leia mais

Imagem - Morre Mestre Damasceno, ícone do carimbó e lenda do Marajó, aos 71 anos

Morre Mestre Damasceno, ícone do carimbó e lenda do Marajó, aos 71 anos

Imagem - Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Marido de Sasha esclarece rompimento de amizade com Priscilla Alcântara: 'Desgaste'

Imagem - De 'Old Town Road' ao tribunal: Lil Nas X paga fiança milionária após prisão e se declara inocente

De 'Old Town Road' ao tribunal: Lil Nas X paga fiança milionária após prisão e se declara inocente

Essa combinação entre fogo e ar tende a gerar uma energia vibrante: enquanto Sagitário injeta movimento e ousadia na relação, Libra oferece romantismo e estabilidade. O resultado é um relacionamento que flui com naturalidade, repleto de cumplicidade e alegria.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

  • Por que eles combinam tanto?

  1. Química natural: a intensidade de Sagitário encontra harmonia na delicadeza e no equilíbrio de Libra
  2. Amor por aventuras: o casal compartilha o desejo de viver experiências novas, viajar e explorar o mundo juntos
  3. Equilíbrio perfeito: Libra ajuda Sagitário a manter os pés no chão, enquanto Sagitário inspira Libra a sair da rotina e arriscar mais

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

  • O que os astros reservam para o casal?

Com o noivado oficializado, o casal entra em uma fase astrológica promissora. A influência de Júpiter, regente de Sagitário, favorece grandes celebrações e momentos de crescimento. Já Vênus, regente de Libra, fortalece o romantismo, o companheirismo e a construção de um futuro sólido.

Nos próximos meses, a união entre Taylor Swift e Travis Kelce promete brilhar ainda mais - tanto no cenário pessoal quanto profissional. Para os astros, o relacionamento tem todos os ingredientes para se transformar em uma parceria duradoura, repleta de amor e harmonia.

Leia mais

Imagem - Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Imagem - Qual a diferença entre isotônico e energético?

Qual a diferença entre isotônico e energético?

Imagem - Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sogro de Taylor Swift revela que Travis Kelce tinha outros planos para pedido de casamento: 'Poderia fazer na beira da estrada'

Quem é Travis Kelce? Saiba tudo sobre o astro da NFL que conquistou Taylor Swift

Taylor Swift está noiva! Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

Fãs enlouquecem com anúncio do novo álbum de Taylor Swift

Mãe de ex detona Taylor Swift e diz que ficou feliz por não virar sogra da cantora

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua