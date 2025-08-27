Taylor Swift e Travis Kelce: entenda por que os dois signos combinam tanto no amor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 13:23
Na última terça-feira (26), Taylor Swift e Travis Kelce deixaram fãs e admiradores em êxtase ao confirmarem o tão esperado noivado. Além do romance de conto de fadas que une a estrela pop e o astro da NFL, a Astrologia também aponta sinais de que essa relação tem tudo para prosperar. Afinal, a parceria entre uma sagitariana e um libriano costuma ser marcada por paixão, leveza e grande sintonia.
Taylor Swift, nascida em Sagitário, traz em sua essência o entusiasmo, a intensidade e o desejo por aventuras - traços típicos de um signo de fogo regido por Júpiter, planeta da expansão. Já Travis Kelce, libriano guiado por Vênus, o planeta do amor, carrega consigo o charme, a diplomacia e a busca pelo equilíbrio em suas relações.
Essa combinação entre fogo e ar tende a gerar uma energia vibrante: enquanto Sagitário injeta movimento e ousadia na relação, Libra oferece romantismo e estabilidade. O resultado é um relacionamento que flui com naturalidade, repleto de cumplicidade e alegria.
Com o noivado oficializado, o casal entra em uma fase astrológica promissora. A influência de Júpiter, regente de Sagitário, favorece grandes celebrações e momentos de crescimento. Já Vênus, regente de Libra, fortalece o romantismo, o companheirismo e a construção de um futuro sólido.
Nos próximos meses, a união entre Taylor Swift e Travis Kelce promete brilhar ainda mais - tanto no cenário pessoal quanto profissional. Para os astros, o relacionamento tem todos os ingredientes para se transformar em uma parceria duradoura, repleta de amor e harmonia.