Sogro de Taylor Swift revela que Travis Kelce tinha outros planos para pedido de casamento: 'Poderia fazer na beira da estrada'

Ed Kelce também revelou quando o pedido aconteceu; veja os detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:53

Taylor Swift e Travis Kelce Crédito: Reprodução/Instagram

Pai de Travis Kelce, Ed Kelce revelou detalhes sobre o momento em que o filho e a cantora Taylor Swift ficaram noivos. Segundo ele, o pedido de casamento aconteceu há quase duas semanas, no jardim da casa dele em Lee's Summit, no Missouri.

"Travis fez o pedido de casamento mais ou menos duas semanas atrás. Ele a levou lá pra fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair e tomar uma taça de vinho'. Eles saíram e foi aí que ele pediu, e foi lindo", afirmou Ed, em entrevista a um canal de notícias de Cleveland.

"Eles começaram a me ligar por FaceTime, e também para a mãe dele e os pais dela, para ter certeza de que todos soubessem. Então, vê-los juntos é ótimo", comemorou.

O patriaca da família Kelce também falou que os planos iniciais do tight end do Kansas City Chiefs para o pedido de casamento eram outros. Travis, inclusive, chegou a cogitar adiar o evento, mas foi dissuadido da ideia por Ed.

"Ele ia adiar para esta semana para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial. Mas eu disse a ele várias vezes: 'Você poderia fazer na beira da estrada, fazer em qualquer lugar que torne isso um evento especial, quando você se ajoelhar e a pedir em casamento'", disse.