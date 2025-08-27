Sogro de Taylor Swift revela que Travis Kelce tinha outros planos para pedido de casamento: 'Poderia fazer na beira da estrada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:53
Pai de Travis Kelce, Ed Kelce revelou detalhes sobre o momento em que o filho e a cantora Taylor Swift ficaram noivos. Segundo ele, o pedido de casamento aconteceu há quase duas semanas, no jardim da casa dele em Lee's Summit, no Missouri.
"Travis fez o pedido de casamento mais ou menos duas semanas atrás. Ele a levou lá pra fora, eles estavam prestes a sair para jantar, e ele disse: 'Vamos sair e tomar uma taça de vinho'. Eles saíram e foi aí que ele pediu, e foi lindo", afirmou Ed, em entrevista a um canal de notícias de Cleveland.
Taylor Swift e Travis Kelce
"Eles começaram a me ligar por FaceTime, e também para a mãe dele e os pais dela, para ter certeza de que todos soubessem. Então, vê-los juntos é ótimo", comemorou.
O patriaca da família Kelce também falou que os planos iniciais do tight end do Kansas City Chiefs para o pedido de casamento eram outros. Travis, inclusive, chegou a cogitar adiar o evento, mas foi dissuadido da ideia por Ed.
"Ele ia adiar para esta semana para fazer algo grandioso, para fazer um grande evento especial. Mas eu disse a ele várias vezes: 'Você poderia fazer na beira da estrada, fazer em qualquer lugar que torne isso um evento especial, quando você se ajoelhar e a pedir em casamento'", disse.
Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado na tarde da última terça-feira (26). Em uma publicação conjunta no Instagram, eles compartilharam fotos do pedido de casamento. "Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", brincou Taylor na legenda da publicação.