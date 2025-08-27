Tá rolando? Gil do Vigor quebra silêncio após ser flagrado de mãos dadas com Diego Hypolito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:13
Gil do Vigor e Diego Hypolito voltaram a levantar rumores de um suposto affair após chegarem de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite da última terça-feira (26). Os dois prestigiaram a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, e foram flagrados em clima de romance.
Apesar dos cliques, o economista afirmou que, até o momento, a relação é só amizade - mas deixou em aberto a possibilidade de um futuro romance com o ex-ginasta.
Diego Hypolito
"Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda! Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho", declarou Gil ao colunista Lucas Pasin, do UOL.
A equipe de Diego Hypolito também se manifestou sobre o assunto. Em conversa com a revista Quem, a assessoria do ex-atleta falou que ele participou do "Encontro", na Globo, mas acabou não se esbarrando com o Gil nos bastidores da emissora. Após o desencontro, eles foram juntos ver Wicked.
Gil do Vigor
"Eles não se encontraram nos bastidores. Embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil, quando ele chegou, o Gil não havia chegado e, depois do Encontro, Gil já estava ao vivo no Mais Você e Diego tinha outro compromisso. O Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana", explicou a equipe do ex-ginasta.
A assessoria de Diego também negou namoro entre os ex-BBBs, mas garantiu que eles estão curtindo o momento. "Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram [para ir ao teatro juntos], pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo", declarou a equipe do ex-atleta à Quem.