Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tá rolando? Gil do Vigor quebra silêncio após ser flagrado de mãos dadas com Diego Hypolito

Economista e ex-ginasta apareceram em clima de romance durante saída ao teatro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 09:13

Diego Hypolito e Gil do Vigor
Diego Hypolito e Gil do Vigor Crédito: Reprodução

Gil do Vigor e Diego Hypolito voltaram a levantar rumores de um suposto affair após chegarem de mãos dadas ao Teatro Renault, em São Paulo, na noite da última terça-feira (26). Os dois prestigiaram a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked, e foram flagrados em clima de romance.

Apesar dos cliques, o economista afirmou que, até o momento, a relação é só amizade - mas deixou em aberto a possibilidade de um futuro romance com o ex-ginasta.

Diego Hypolito

Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypólito por Reprodução
Diego Hypolito por Reprodução/ GSHOW
Diego Hypolito hoje em dia por Reprodução I Instagram
Diego Hypólito no Big Brother Brasil 25 por Reprodução
Diego Hypolito antes das tranformações e atualmente, no 'BBB 25' por Reprodução
Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução
Diego Hypolito está no BBB 25 por Reprodução
[Edicase]Diego Hypólito, medalhista olímpico, promete surpreender no confinamento do BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo) por Imagem: Divulgação | TV Globo
1 de 11
Diego Hypolito no BBB 25 por Reprodução

"Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda! Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho", declarou Gil ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

A equipe de Diego Hypolito também se manifestou sobre o assunto. Em conversa com a revista Quem, a assessoria do ex-atleta falou que ele participou do "Encontro", na Globo, mas acabou não se esbarrando com o Gil nos bastidores da emissora. Após o desencontro, eles foram juntos ver Wicked.

Gil do Vigor

Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por GNT
Gil do Vigor por Globo
Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil por YouTube
Gil do Vigor por Divulgação
1 de 8
Gil do Vigor por Divulgação

"Eles não se encontraram nos bastidores. Embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil, quando ele chegou, o Gil não havia chegado e, depois do Encontro, Gil já estava ao vivo no Mais Você e Diego tinha outro compromisso. O Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana", explicou a equipe do ex-ginasta.

A assessoria de Diego também negou namoro entre os ex-BBBs, mas garantiu que eles estão curtindo o momento. "Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram [para ir ao teatro juntos], pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo", declarou a equipe do ex-atleta à Quem.

Leia mais

Imagem - Ranking revela os 10 pés de famosas brasileiras mais elogiados na internet; conheça todos

Ranking revela os 10 pés de famosas brasileiras mais elogiados na internet; conheça todos

Imagem - Cíntia Chagas reage em vídeo emocionado após Alesp arquivar denúncia contra ex-marido

Cíntia Chagas reage em vídeo emocionado após Alesp arquivar denúncia contra ex-marido

Imagem - Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

LEIA TAMBÉM

Aprenda a fazer 5 pratos leves ricos em proteínas para o almoço

Qual a diferença entre isotônico e energético?

Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua