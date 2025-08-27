FORA DOS HOLOFOTES

Filha de Ana Maria Braga explica por que rejeitou a fama e revela bastidores da TV

Mariana Maffeis vive no interior com a família, segue filosofia espiritual e critica a ilusão do mundo das celebridades

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:42

Filha de Ana Maria Braga rejeita fama e critica bastidores da TV Crédito: Reprodução

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, decidiu trilhar um caminho distante dos holofotes da televisão e das revistas de celebridades. Mesmo após ter estudado teatro e frequentado eventos badalados em São Paulo, onde chegou a ser destaque em publicações como a Caras, ela optou por uma vida mais simples, ligada à espiritualidade e à natureza.

Casada e mãe de quatro filhos, Mariana vive em uma propriedade rural no interior do país, onde se dedica ao ensino da culinária lactovegetariana inspirada na filosofia Vedanta Vaishnava, tradição do Hinduísmo voltada aos discípulos de Krishna. Em vídeos no YouTube, ela costuma refletir sobre as escolhas que fez ao deixar a fama para trás. “O mundo das celebridades é uma ilusão. Tem gente que é de verdade, olha no olho, tem gente que não”, declarou.

Filha de Ana Maria Braga 1 de 6

Sobre a exposição midiática, Mariana afirmou que o brilho da televisão nem sempre corresponde à realidade. “As câmeras, a luz, a ação, a maquiagem, o figurino fazem a gente parecer algo que a gente não é. E muita gente quer realmente ser outra coisa porque nem sabe o que se é”, observou.

Ela também relembrou as experiências ao lado da mãe em emissoras de TV. “Pelo percurso da minha mãe, sempre pude ver a fama pela coxia, pelos bastidores. Pude estar na vida desilusionada quanto à fama e ao dinheiro. Uma grande liberdade para isso, não querer fama”, afirmou.

Apesar de ter formação como atriz, Mariana contou que nunca se interessou por novelas ou pela atuação diante das câmeras. Para ela, o excesso de vaidade é um risco para artistas que conquistam reconhecimento. “O verdadeiro ator pode alcançar a fama que for, ele se mantém lúcido. O problema da fama, se ela chega de maneira arrebatadora ou de maneira imprópria, pode cegar a gente”, disse.