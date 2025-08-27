NOVELA DAS 9

Leonardo recupera a fala, volta a andar e desmascara Odete na reta final de ‘Vale Tudo’

Personagem será decisivo no final da trama e revelará a verdade sobre o acidente dos Roitman

Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 07:07

Leonardo se recupera e desmascara Odete em Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na reta final de “Vale Tudo”, Leonardo (Guilherme Magon) terá uma reviravolta surpreendente que promete mexer com os rumos da novela das 21h. Escondido por Odete Roitman (Débora Bloch) após um grave acidente de carro, o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) voltará a falar, retomará os movimentos e se tornará fundamental para expor os segredos da mãe.

O personagem, que vive em uma cadeira de rodas com sequelas, era cuidado por Nise (Teca Pereira), que recebia dinheiro para manter o mistério. Com a morte da idosa, sua neta Ana Clara (Samantha Jones) assumiu a função. Ambiciosa, ela exigiu aumento da mesada e ainda usou a digital de Leonardo para se casar com ele, garantindo acesso à herança dos Roitman.

Nos próximos capítulos, Ana perceberá que o rapaz começa a apresentar sinais de melhora. Com dedicação, o ajudará a recuperar a fala e a andar, ainda que com dificuldades. Essa evolução permitirá que Leonardo revele toda a verdade. “Era Odete quem dirigia o carro no dia do acidente. Heleninha não teve culpa nenhuma”, dirá o jovem ao reencontrar os irmãos e Celina (Malu Galli), livrando a irmã da culpa que carregava há anos.

Leonardo também contará que flagrou a mãe na cama com um amigo, o que o motivou a voltar para casa para revelar a traição ao pai. Foi nesse trajeto que sofreu o acidente que mudou sua vida.