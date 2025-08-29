Acesse sua conta
Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Autor de “Lado a Lado” e vencedor do Emmy critica mudanças na trama

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:12

João Ximenes Braga e Manuela Dias
João Ximenes Braga e Manuela Dias Crédito: Reprodução

Se você pensou que as críticas ao remake de “Vale Tudo" ficariam restritas ao público e ao elenco, saiba que até colegas de Manuela Dias, autora da nova versão, estão opinando. João Ximenes Braga, autor premiado da Globo, deu sua opinião de forma sutil nas redes sociais. Em publicação no X, Braga mencionou a trajetória de Zé Maria e Isabel, personagens de Lázaro Ramos e Camila Pitanga em “Lado a Lado”, para alfinetar as alterações feitas por Manuela Dias na história de Raquel, interpretada por Taís Araújo: “Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres. Só queria mencionar isso”, escreveu, sem citar diretamente “Vale Tudo" ou a autora.

O comentário de Braga rapidamente chamou atenção de fãs, que reconheceram a crítica implícita à decisão de fazer Raquel perder tudo e voltar a vender sanduíches na praia, cenário que não existia na versão original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Entre os internautas, houve quem exaltasse o talento do autor: “João, sua novela é um primor e ganhou um merecido Emmy. É disso que falo quando digo que você faz falta na TV brasileira, não desses textos sobre ‘alcoolista’ e ‘hétero tóxico’. Você é o sucessor natural de Gilberto Braga, mas, infelizmente, a Globo não reconheceu isso”, escreveu um seguidor.

Autor alfineta "Vale Tudo"

Comentário publicado na rede social X por Reprodução/X
Zé Maria e Isabel conquistaram status social e estabilidade financeira por Reprodução/TV Globo
João Ximenes Braga por Reprodução
João Ximenes Braga e Gilberto Braga por Reprodução
João Ximenes Braga por Reprodução
João Ximenes Braga e Manuela Dias por Reprodução
1 de 6
Comentário publicado na rede social X por Reprodução/X

A própria Taís Araújo se manifestou sobre a trajetória de Raquel. Em entrevista à revista Quem, a atriz disse ter se surpreendido com a decisão da autora de fazer a personagem retornar ao ponto de partida da trama: “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”.

Raquel volta a vender sanduíche na praia

Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Raquel volta a vender sanduíche na praia por Reprodução/TV Globo

A atriz destacou ainda o desejo de ver protagonistas negras com trajetórias de poder e reconhecimento: “Também tinha esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, queria ver uma outra narrativa sobre mulheres negras.”

A frustração com o remake se estende a parte do elenco, conforme publicado por Gabriel Vaquer na coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo. Humberto Carrão (Afonso Roitman), João Vicente de Castro (Renato Fillipelli) e Malu Galli (Celina) teriam se queixado das alterações, alegando que as mudanças de Manuela Dias tornaram os personagens menos complexos e interessantes em comparação à obra original.

