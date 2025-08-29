DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL

Esposa de Bruce Willis confirma internação do ator e diz que ele já não fala nem se reconhece

Ator de 69 anos enfrenta quadro avançado da doença, segundo relato da esposa

Heider Sacramento

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 07:37

Bruce Willis está em casa de repouso e já não fala nem se reconhece Crédito: Reprodução/Instagram

Três anos após o diagnóstico de demência frontotemporal, a esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, falou abertamente sobre o impacto da condição do ator em um especial da ABC conduzido por Diane Sawyer. O programa, intitulado “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey”, mostrou como a família tem se adaptado ao avanço da doença.

Segundo Heming, a decisão mais difícil foi mudar o marido para uma casa adaptada, longe das filhas mais novas, Mabel, 13, e Evelyn, 11. “O Bruce ia querer isso para as nossas filhas. Ele ia querer que elas estivessem em uma casa mais adequada às demandas delas, não às demandas dele”, explicou.

Mesmo afastado da carreira desde 2022, Willis, de 69 anos, mantém momentos próximos com a família. “Ele está segurando nossas mãos. Nós o beijamos. Nós o abraçamos”, contou a esposa. Ainda assim, a convivência exige novas formas de afeto. “A linguagem está diminuindo e aprendemos a nos adaptar. Temos uma maneira de nos comunicar com ele que é simplesmente diferente”, acrescentou.

Heming também desabafou sobre a saudade do diálogo que tinha com o marido: “Eu adoraria poder perguntar como ele está, se se sente bem, se há algo que possamos fazer para apoiá-lo melhor. Se ele está com medo. Se ele está preocupado. Eu adoraria poder conversar com ele.”

De acordo com a Mayo Clinic, a demência frontotemporal afeta áreas do cérebro relacionadas à linguagem, comportamento e personalidade. O casal está junto desde 2009, e além das duas filhas pequenas, Willis também é pai de Rumer, 37, Scout, 34, e Tallulah, 31, do casamento com Demi Moore.