Motim contra Manuela Dias em 'Vale Tudo'? Além de Taís Araújo, outros atores estão insatisfeitos

Atriz que vive Raquel admitiu susto com decisão da autora de colocar personagem para voltar a vender sanduíche na praia; entrevista gerou discussões nas redes sociais



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 21:19

Raquel volta a vender sanduíche na praia Crédito: Reprodução/TV Globo

A declaração de Taís Araujo para a revista Quem sobre o futuro de Raquel em "Vale Tudo" repercutiu na internet ao longo de toda esta quinta-feira (28) com diversas manifestações de apoio à frustação da atriz negra com a sua personagem voltando a viver uma situação de vulnerabilidade nas telinhas. De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, Taís não é a única que não tem concordado com a decisão da autora Manuela Dias para os personagens com fugas do rumos da trama original de 1988.

Segundo a publicação de Gabriel Vaquer, há um incômodo de parte do elenco da novela das nove da TV Globo com as alterações realizadas por Manuela Dias para o remake. A entrevista sincera de Taís não teria surpreendido os bastidores que já compartilhariam frustrações sobre o remake do folhetim.

Humberto Carrão, que vive Afonso Roitman; João Vicente de Castro, intérprete de Renato Fillipelli; e Malu Galli, que está na pele de Celina, teriam se queixado de seus personagens ao veículo. A preocupação seria que Manuela Dias tem tornado os personagens menos profundos e interessantes em relação ao original.

Celina, por exemplo, tem sido interpretada pelo público com sonsa, uma personalidade que não era a percepção comum em 1988. Galli já precisou se explicar publicamente com fãs sobre a construção do seu papel e isso a estaria incomodando.

Já Carrão e João Vicente vêem outros problemas. O primeiro teria o entendimento de que Afonso se tornou uma pessoa não torcível, o que complica seu par com Solange Duprat (Alice Wegmann. Já o intérprete de Renato Fellipelli avalia que o dono da agência Tomorrow ficou bem apagado no remake se comparando ao original, afirma a coluna.

Em resposta as diversas críticas que circulam, Manuela Dias pondera que as mudanças feitas em "Vale Tudo" são para atualizar o folhetim para os dias atuais. A autora chegou ainda a comparar a onda de reclamações com a censura da ditadura aos produtos culturais.

Desabafo de Taís Araújo

Taís Araújo abriu o coração sobre o futuro de Raquel Acioli, sua personagem no remake de "Vale Tudo" em entrevista à revista Quem nesta quarta-feira (28). Após um novo golpe de Odete Roitman (Deborah Bloch), a empresária perdeu tudo e voltou a vender sanduíches na praia, retomando o ponto de partida da novela. A atriz de 46 anos lamentou os rumos da personagem.

"Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Depois entendi que ela estava escrevendo uma parte da história. Vamos embora fazer”, admitiu Taís.

A artista ressaltou que a expectativa do público, em especial da população negra, era ver uma protagonista que alcançasse poder e reconhecimento. “Também tinha a esperança disso e gostaria muito de vê-la assim. Como mulher negra, como artista negra, queria ver uma outra narrativa sobre mulheres negras”, afirmou, com firmeza.

Diversos internautas entraram na discussão apoiando Taís, apontando racismos sutis nas escolhas de Manuela para as personagens negras em suas novelas. A própria Vitória Amorim, vivida por Taís Araújo em "Amor de Mãe", também escrita pela baiana, foi relembrada, já ela que tinha uma condição financeira estável e terminou o folhetim pobre, precisando vender todos os seus bens.

Veja repercussões na web:

