Autora de 'Vale Tudo', Manuela Dias compara críticas à novela com censura da ditadura

Escritora causou polêmica nas redes sociais com declaração; confira vídeo

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:13

Autora do remake de "Vale Tudo" novela das 9 no ar na TV Globo, Manuela Dias fez uma declaração de gerou polêmica nas redes sociais. No vídeo que viralizou, a escritora compara as críticas recebida pelos telespectadores do folhetim à censura colocada em prática no país durante a Ditadura Militar de 1964.

Em uma entrevista, a escritora que também foi responsável pela trama recente "Amor de Mãe" (2021), expressou sua opinião sobre as reclamações que vem recebendo em relação ao remake. O desenrolar de "Vale Tudo" tem sido criticado por não abordar profundamente os temas trazidos e, por vezes, não desenvolver muito rapidamente acontecimentos importantes para os personagens.

"Eu sou filha de uma época em que as pessoas eram presas por fazer o seu trabalho. Onde as pessoas podiam ser assassinadas por fazer o seu trabalho. Cada época vai ter sua censura e suas ferramentas. Ali era uma censura e aqui é uma tentativa de interferir no trabalho, de falar 'você pode isso e não pode aquilo'", afirmou Manuela.

Gente, cês viram isso? Ao responder sobre as críticas a #ValeTudo , Manuela Dias traça um paralelo entre essas críticas e a censura da ditadura. O jornalista até tenta corrigir, mas ela insiste.



Assistam e por favor me digam se não é isso e eu tô vendo coisa. Não é possível que… pic.twitter.com/24rCosCDsK — Henrique Haddefinir (@Haddefinir) August 13, 2025

A fala causou um grande burburinhos. Alguns acreditam que a comparação é absurda, já outros ponderam que foi realmente infeliz, mas ela não merece ser "crucificada" pela declaração. Pelas redes sociais, a autora recebeu mais críticas. "Comparar o ruído de opiniões com a censura da ditadura é irresponsável", argumentou internauta.

"Acho que a Globo tá formando uma geração de autores que não apenas estão muito imersos na rede social como não sabem lidar com as críticas destas", destacou outra. "Esta mulher tá mais perdida do que cego no meio do tiroteio", opinou uma terceira sobre o seu trabalho em "Vale Tudo".

Desde o início de julho, "Vale Tudo" tem marcado médias de 24 pontos em São Paulo, cidade que é referência para investimentos publicitários em televisão pelo mercado. Já nas capitais do Nordeste, o remake tem garantido uma boa audiência, batendo recorde de 29 pontos de média em Salvador no último mês.