SERPENTES

Momento em que sucuri gigante passa por banhistas é captado em vídeo

Imagens revelam serpente deslizando calmamente entre peixes e banhistas

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31

Flagra impressiona ao mostrar sucuri gigante em meio a águas cristalinas Crédito: Reprodução/Youtube/@estadão

Um registro impressionante mostra uma sucuri de grandes cinco metros deslizando lentamente por águas transparentes, a poucos metros de banhistas. A gravação captura cada detalhe do encontro inusitado.