Momento em que sucuri gigante passa por banhistas é captado em vídeo

Agência Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 16:31
Um registro impressionante mostra uma sucuri de grandes cinco metros deslizando lentamente por águas transparentes, a poucos metros de banhistas. A gravação captura cada detalhe do encontro inusitado.
No vídeo, o animal se aproxima de forma silenciosa, despertando olhares atentos e respirações contidas. A proximidade da serpente transforma o passeio em um momento de pura tensão.