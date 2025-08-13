Acesse sua conta
Veja como as fases da Lua vão influenciar o mês de agosto

Descubra como os ciclos lunares vão impactar emoções, relacionamentos e decisões

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:39

As energias das fases da Lua podem auxiliar na compreensão de nossos próprios ciclos
As energias das fases da Lua podem auxiliar na compreensão de nossos próprios ciclos Crédito: Shutterstock

As fases da Lua vão além da simples presença do satélite no céu noturno; elas influenciam profundamente energias, sentimentos, ritmos e acontecimentos na vida de cada nativo. Para compreender melhor esse fenômeno, basta observar os símbolos formados pelo brilho da Lua, resultado da luz solar refletida em sua superfície.

Fases da Lua

O período da Lua Quarto Minguante simbolizará o desapego e a liberação por Shutterstock
A Lua Quarto Crescente oferecerá equilíbrio entre reflexão e ação por Shutterstock
O período da Lua Nova será destinado ao descanso, à meditação e ao potencial de renovação por Shutterstock
A energia da Lua minguante gibosa estimulará a reorganização interna, o perdão e a purificação emocional por Shutterstock
1 de 4
O período da Lua Quarto Minguante simbolizará o desapego e a liberação por Shutterstock

A porção iluminada visível muda conforme o posicionamento da Lua em relação ao Sol e à Terra, dando origem às fases que revelam diferentes aspectos desse espetáculo natural e ajudam a compreender nossos próprios ciclos. Astróloga, escritora e praticante de bruxaria, Tânia Gori acompanha esse ritmo ancestral e convida você a descobrir, em agosto de 2025, o significado profundo das fases lunares. Confira!

Lua Minguante Gibosa

O mês de agosto começou com a Lua Crescente, que se estendeu até o dia 8. Em seguida, a Lua atingiu seu auge com a Lua Cheia, que perdurou até o dia 11. A partir desse momento, até o dia 15, ocorre a fase da Lua Minguante Gibosa, quando a luz ainda predomina na maior parte do disco lunar, mas começa a diminuir.

Esse período será dedicado à assimilação e à avaliação dos resultados, convidando à reflexão sobre o que prosperou e o que deve ser deixado para trás. A fase também estimulará a reorganização interna, o perdão e a purificação emocional.

Lua Quarto Minguante

A próxima fase lunar em novembro será o Quarto Minguante, entre os dias 16 e 22. Nessa etapa, metade do disco lunar estará iluminado, mas a luz continuará a diminuir. Esse período simboliza desapego e liberação, sendo ideal para romper vínculos com hábitos, situações ou pessoas que não contribuem mais para o seu desenvolvimento. Também será o momento de realizar limpezas energéticas, encerrar pendências, revisar orçamentos e preparar o terreno para novas fases.

As cores associadas ao Quarto Minguante são preto e lilás, ligadas à transformação e introspecção. Durante essa fase, recomenda-se iniciar dietas para emagrecimento, tratamentos de desintoxicação e cuidados com a pele e o corpo. Não é indicado começar novos projetos, negócios ou atividades que exijam crescimento rápido ou grande divulgação.

Lua Nova

A Lua Nova em Virgem comandará o período entre os dias 23 e 30, marcando o reinício do ciclo lunar. Nessa fase, a Lua não estará visível da Terra, pois a face iluminada estará voltada para o Sol. Esse período será propício ao descanso, à meditação e à renovação.

A Lua Nova favorece o estabelecimento de novas intenções, o início de projetos de médio prazo, a organização da rotina e o planejamento para o futuro. O branco, associado à pureza e ao renascimento, simboliza essa etapa.

Lua Quarto Crescente

No fim do mês, a Lua voltará a crescer, reacendendo a energia para agir com foco e determinação. Com isso, a partir do dia 31, a Lua Quarto Crescente oferecerá equilíbrio entre reflexão e ação, incentivando ajustes nos planos e passos seguros rumo ao que é desejado.

