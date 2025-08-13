STREAMING

'Casamento às Cegas' terá elenco acima de 50 anos; conheça elenco e veja data de estreia

De acordo com a plataforma, a proposta é mostrar que não há idade certa para se apaixonar

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (13) a data de estreia da nova temporada de Casamento às Cegas Brasil. Com o título 'Nunca É Tarde', o reality será protagonizado exclusivamente por pessoas com mais de 50 anos em busca de uma nova chance no amor.

O quinto ano do programa estreia em 10 de setembro e será dividido em três partes:

10/09 - primeiros quatro episódios;

17/09 - mais quatro episódios;

24/09 - dois episódios finais.

Camila Queiroz e Klebber Toledo continuam na apresentação, mantendo o formato original, no qual casais se conhecem sem contato visual e decidem se querem ou não se casar. “O mais bonito dessa temporada é ver que os sentimentos continuam sendo os mesmos em qualquer idade. Inseguranças, dúvidas, paixões... Tudo isso faz parte do amor, seja aos 30 ou aos 60”, disse Camila Queiroz.

“Essa edição mostra que se apaixonar é sempre uma aventura. Os participantes vivem tudo intensamente, como qualquer outra pessoa aberta ao amor. Não há idade para isso”, completou Klebber Toledo.

Participantes confirmados:

Mulheres

Aidê Torres (60 anos) – Formadora de plateia, SP. Filha de paraguaios, mãe de três filhos (dois adotivos). Ama artes e quer um homem bem-humorado que aprecie cultura.

Ana Lúcia Custódio (60) – Corretora imobiliária, SP. Aposentada do serviço público, mãe de duas filhas e avó de quatro netos. Busca parceiro para pagodes.

Claudia Chaves (61) – Modelo sênior, SP. Nunca teve filhos, procura um homem comunicativo e companheiro.

Eliane Neri – “Lica” (51) – Administradora, Santo André (SP). Solteira há seis anos, quer relação em que seja prioridade.

Fabiana Checchia (52) – Advogada, SP. Mãe de duas filhas, ama viajar e busca parceiro para aventuras.

Fátima Taffo (70) – Aposentada, SP. Mãe de quatro filhos e avó de nove netos, quer um homem admirável.

Jacy Borges (61) – Aposentada, SP. Ama patins e crochê, procura homem tranquilo e que goste de praia.

Luciana Rodriguez (50) – Gerente de marketing, SP. Busca respeito às individualidades na relação.

Lucielma Cardeal (51) – Técnica em logística, São Bernardo do Campo (SP). Procura parceiro cuidadoso.

Maria Luiza Brufatto – “Malu” (63) – Empresária, SP. Quer parceiro financeiramente independente.

Nívia Gälego (57) – Fashion marketing, SP. Viúva, busca amor para os próximos 30 anos.

Roseli Silva (55) – Enfermeira, SP. Quer companheiro espiritualizado e sem controle excessivo.

Silvia Malanzuki (62) – Atriz, SP. Ama animais e quer parceiro que compartilhe esse amor.

Tânia Felix (53) – Empresária, Votorantim (SP). Busca companheiro esportista que ame viajar.

Ustinelli Arone (54) – Personal trainer, SP. Procura homem que valorize a relação.

Homens

Claudio Hott (53) – Consultor financeiro, SP. Quer companheira alto astral.

Edmilson Assis (65) – Produtor de eventos, SP. Busca se casar pela primeira vez.

Fábio Santos (53) – Advogado, SP. Quer relação sem desconfianças.

Geraldo Duarte (57) – Motorista de aplicativo, SP. Busca companheira calma.

Gustavo Cardoso (54) – Terapeuta corporal, SP. Quer mulher segura e bem resolvida.

Jobert Costa (55) – Publicitário, Salto (SP). Busca relação leve.

Judicael Renouard (54) – Administrador, SP. Quer relacionamento sem rotina.

Leonardo Vicentini (50) – Dentista, Indaiatuba (SP). Procura mulher não ciumenta.

Marcelo Ivanaskas (55) – Engenheiro e administrador, SP. Busca alguém parecido com ele.

Mario Roberto (50) – Empresário, SP. Quer mulher intensa e carinhosa.

Mario Sérgio (67) – Publicitário, São José dos Campos (SP). Busca mulher segura.

Ricardo Zanardo (53) – Empresário de cosméticos, SP. Procura amor para aventuras.

Rivo Abreu (67) – Gestor de câmbio, SP. Quer companheira animada.

Samuel Freiria (51) – Artista visual, Franca (SP). Procura mulher com “borogodó”.

Wagner da Silva (58) – Designer de impressão 3D, SP. Busca parceira que entenda sua rotina familiar.

Informações:

-Estreia: 10 de setembro de 2025

-Plataforma: Netflix