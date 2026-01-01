O primeiro dia de 2026 revela como será o ritmo emocional do seu signo ao longo do ano (1 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:08
O primeiro dia do ano nasce com uma energia mais leve do que intensa. A Lua em Gêmeos favorece conversas, trocas rápidas, mensagens e aquela sensação de que a mente acorda antes do corpo.
É um dia ideal para reencontrar pessoas, responder mensagens atrasadas e observar como você se sente diante dos novos planos. Não é sobre executar tudo agora, mas sobre organizar ideias e perceber o que faz sentido levar adiante.
Muitos podem sentir dificuldade em ficar parados. A curiosidade aumenta, assim como o desejo de entender o que vem pela frente. Leituras, reflexões e diálogos sinceros ajudam a alinhar expectativas.
O céu avisa: 2026 começa pedindo clareza mental antes da ação.