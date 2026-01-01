Acesse sua conta
O primeiro dia de 2026 revela como será o ritmo emocional do seu signo ao longo do ano (1 de janeiro)

Lua em Gêmeos traz leveza, curiosidade e vontade de se conectar

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:08

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O primeiro dia do ano nasce com uma energia mais leve do que intensa. A Lua em Gêmeos favorece conversas, trocas rápidas, mensagens e aquela sensação de que a mente acorda antes do corpo.

É um dia ideal para reencontrar pessoas, responder mensagens atrasadas e observar como você se sente diante dos novos planos. Não é sobre executar tudo agora, mas sobre organizar ideias e perceber o que faz sentido levar adiante.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Muitos podem sentir dificuldade em ficar parados. A curiosidade aumenta, assim como o desejo de entender o que vem pela frente. Leituras, reflexões e diálogos sinceros ajudam a alinhar expectativas.

O céu avisa: 2026 começa pedindo clareza mental antes da ação.

