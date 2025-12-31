PERIGO POTENCIAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para a Bahia e mais 17 estados

Aviso é válido para esta quarta (31)

Esther Morais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 08:53

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, com grau de severidade de perigo potencial, válido para esta terça-feira (31). O aviso começa à 0h e segue até as 23h59.

De acordo com o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta atinge áreas dos estados da Bahia, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é indicado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.