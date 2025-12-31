VIRADA DE ANO

Crise de soluço não melhora: Bolsonaro deve passar por novo procedimento e virar o Ano Novo no hospital

Médicos do ex-presidente afirmaram que Bolsonaro será submetido a uma endoscopia e deve passar a virada do ano no hospital

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:38

Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica faz chamada com o filho para participar de ato em Copacabana Crédito: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por um novo procedimento nesta quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo. Desta vez, está prevista a realização de uma endoscopia, segundo informaram seus médicos na terça-feira (30) em boletim médio divulgado após a realização de um reforço no procedimento para amenizar suas crises de soluço.

A endoscopia é um exame usado para observar diretamente o interior do sistema digestivo para, segundo sua equipe médica, avaliação do refluxo gastroesofágico. Se realizada, esta deve ser a quinta intervenção médica pela qual o ex-presidente passará desde que foi internado no hospital DF Star, em Brasília, na última quarta-feira (24), na véspera de Natal.

