Crise de soluço não melhora: Bolsonaro deve passar por novo procedimento e virar o Ano Novo no hospital

Médicos do ex-presidente afirmaram que Bolsonaro será submetido a uma endoscopia e deve passar a virada do ano no hospital

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 07:38

Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica faz chamada com o filho para participar de ato em Copacabana
Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica faz chamada com o filho para participar de ato em Copacabana Crédito: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por um novo procedimento nesta quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo. Desta vez, está prevista a realização de uma endoscopia, segundo informaram seus médicos na terça-feira (30) em boletim médio divulgado após a realização de um reforço no procedimento para amenizar suas crises de soluço.

A endoscopia é um exame usado para observar diretamente o interior do sistema digestivo para, segundo sua equipe médica, avaliação do refluxo gastroesofágico. Se realizada, esta deve ser a quinta intervenção médica pela qual o ex-presidente passará desde que foi internado no hospital DF Star, em Brasília, na última quarta-feira (24), na véspera de Natal.

Bolsonaro está preso em Brasília

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro ao lado do filho mais velho, Flávio por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Bolsonaro foi levado para hospital por Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova
1 de 5
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

