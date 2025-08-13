Acesse sua conta
Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Apresentadora chamou a atenção pelo jeito que falou com Ju Massaoka

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:40

Ana Maria Braga causou climão com a repórter Ju Massaoka
Ana Maria Braga causou climão com a repórter Ju Massaoka Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga protagonizou um climão ao vivo durante o programa "Mais Você" desta quarta-feira (13), na Globo. A apresentadora deu uma bronca em Ju Massaoka, questionando, em tom de brincadeira, a inteligência da repórter. O momento não passou despercebido pelos telespectadores, que criticaram a veterana.

As duas mostravam, ao lado de Gil do Vigor, uma "trend" das redes sociais. A ideia era criar uma espécie de chuveiro feito com água dentro de um saco plástico transparente e canudinhos para vazar o líquido. "Só que eu acho que não vai dar certo sabe porquê? Eu tinha que ter um espaço do tamanho (do canudo) para ficar sem ar em cima", avaliou a apresentadora. "Acho que dá, Ana. Tem que acreditar", rebateu Ju.

"Não, bem, eu acredito sempre, mas é que tem que ficar sem ar em cima", insistiu Ana. Ju então pediu para empurrar para fechar, e a comandante do Mais Você debochou: Ô inteligência", falou, irritada.

Em seguida, a repórter empurrou o canudo dentro do saco plástico. "Olha, fechou!", reagiu. Mas ela logo percebeu um erro. "Eu fechei para sempre! Nunca mais vai abrir". Foi então que veio mais uma alfinetada de Ana Maria: "Mas que coisa. Rapaz do céu. Como que você passou de ano assim?".

Ju não ouviu a ironia calada, e rebateu: "Menina, e eu passei bem, sabia?! Por incrível que pareça! Eu fui o primeiro lugar do meu vestibular, acredita?". A apresentadora voltou a debochar: "Nossa, quase inacreditável". E Ju, mais uma vez, se defendeu: "É inacreditável, mas eu sou inteligente".

Momentos depois, Ana Maria voltou a reclamar do erro de Ju, que brincou com o assunto: "Ah, o meu lema aqui nesse quadro é que, se eu não puder ajudar, eu atrapalho, mas eu sempre participo".

Nas redes sociais, fãs perceberam o climão entre as duas. "Ana Maria dando fecho na Ju ao vivo", falou uma pessoa. "Nossa a Ana Maria chamando a Ju Massaoka de burra e perguntando "como ela passou de ano" e a Ju respondendo que passou em primeiro lugar no vestibular UARRR", comentou outra. "A mana Ana Maria Braga chamando a menina de burra ao vivo", disse uma terceira.

