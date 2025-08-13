AMOR

Namorado de Sandy, Pedro Andrade fala sobre a cantora pela primeira vez

Médico fez raro comentário sobre o romance com a artista

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:01

Pedro Andrade fala sobre namoro com Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Andrade quebrou a discrição que costuma manter sobre a vida pessoal e falou pela primeira vez publicamente sobre o relacionamento com a cantora Sandy. Durante entrevista ao "Link Podcast", o médico fez uma rara declaração sobre a vida amorosa e fez questão de elogiar a cantora.

"Estamos bem, ela é incrível!", afirmou. Pedro foi questionado sobre a decisão de manter o romance longe da exposição pública e afirmou que a discrição é uma escolha consciente. Para o médico, preservar a intimidade é uma forma de proteger o que é importante. "Melhor assim. Falar o mínimo possível porque, quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece", comentou.

O casal está junto há mais de 1 ano, mas a primeira aparição pública só aconteceu em maio passado. É o primeiro romance que Sandy assume após o fim do relacionamento com Lucas Lima, com quem teve um filho, Theo. O casamento chegou ao fim em setembro de 2023.

Recentemente, Sandy foi vista em um momento descontraído com a família de Pedro. Ela participou da comemoração do aniversário de 53 anos da sogra, Maria Helena Carone Gomes, em uma vinícola. Uma imagem da ocasião foi divulgada pela cunhada Moriza Andrade e mostra a cantora sorridente, com o rosto parcialmente coberto por um cacho de uvas.

Pedro comentou o momento e disse: "Estávamos nos divertindo, aproveitando um tempo em família".