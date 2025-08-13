Acesse sua conta
Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surge com olho inchado

Influenciadora digital se pronunciou nas redes sociais sobre o que houve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:39

Poliana Rocha
Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha apareceu nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (13), com o olho visivelmente irritado e inchado. A influenciadora digital explicou o que houve.

"Tenho certeza que vocês vão me perguntar o que aconteceu nesse olho", começou Poliana, já antecipando-se às dúvidas. "Ontem cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens. Passei um lápis para testar a cor. Depois, comecei a coçar muito o olho", continuou.

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha com olho inchado
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 8
Poliana Rocha com olho inchado por Reprodução/Instagram

"Não sei se tinha alguma coisa no lápis, se estava vencido, o que aconteceu. Começou a coçar e irritar demais", falou, levantando a possibilidade do problema ter sido o produto estar fora da validade. "Inclusive, estou indo no oftalmo para ver se deu uma alergia, o que aconteceu. Vou dando notícias", prometeu.

