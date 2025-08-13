IRRITADO

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surge com olho inchado

Influenciadora digital se pronunciou nas redes sociais sobre o que houve

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:39

Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha apareceu nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (13), com o olho visivelmente irritado e inchado. A influenciadora digital explicou o que houve.

"Tenho certeza que vocês vão me perguntar o que aconteceu nesse olho", começou Poliana, já antecipando-se às dúvidas. "Ontem cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens. Passei um lápis para testar a cor. Depois, comecei a coçar muito o olho", continuou.

