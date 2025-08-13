Esposa de Leonardo, Poliana Rocha surge com olho inchado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:39
Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha apareceu nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (13), com o olho visivelmente irritado e inchado. A influenciadora digital explicou o que houve.
"Tenho certeza que vocês vão me perguntar o que aconteceu nesse olho", começou Poliana, já antecipando-se às dúvidas. "Ontem cheguei em casa e fui organizar minhas maquiagens. Passei um lápis para testar a cor. Depois, comecei a coçar muito o olho", continuou.
Poliana Rocha e Leonardo
"Não sei se tinha alguma coisa no lápis, se estava vencido, o que aconteceu. Começou a coçar e irritar demais", falou, levantando a possibilidade do problema ter sido o produto estar fora da validade. "Inclusive, estou indo no oftalmo para ver se deu uma alergia, o que aconteceu. Vou dando notícias", prometeu.