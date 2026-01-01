Acesse sua conta
Ana Castela dá patada em fã após pergunta indiscreta sobre término com Zé Felipe; VÍDEO

Cena aconteceu após Boiadeira se apresentar no Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:03

Ana Castela reagiu após pergunta de fã
Ana Castela reagiu após pergunta de fã Crédito: Reprodução

Ana Castela foi surpreendida com uma pergunta indiscreta sobre o recente fim de seu relacionamento com Zé Felipe. Logo após se apresentar no Réveillon na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite da última quarta-feira (31), a cantora reservou um momento para atender fãs no backstage do local antes de ir embora. Foi quando um homem a questionou sobre o término do namoro, anunciado no último dia 29.

"Ana, meteu um pé no Zé Felipe?", perguntou o rapaz. Ela reagiu imediatamente e respondeu de forma direta: "Não". Em seguida, continuou conversando com os fãs. Mas, depois de alguns segundos, voltou a se dirigir ao mesmo homem: "Perguntinha besta, hein, meu filho?", falou, pouco antes de deixar o local.

O momento, filmado pelo apresentador e influenciador Felipe Amaral, foi postado nas redes sociais e viralizou, gerando vários comentários de internautas. "Mas tem gente que não tem limites. Lá é momento de fazer uma pergunta dessas e ainda por cima desse modo? Paciência, Aninha, você é maravilhosa", disse uma pessoa no X (antigo Twitter). "Mas realmente é sem noção a pergunta, pra quê?", falou outra.

