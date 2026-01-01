Acesse sua conta
Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão e pulam 7 ondas na virada de ano: 'Mereço ser amada'; VÍDEOS

Casal passou o Réveillon em São Miguel dos Milagres, em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:39

Shawn Mendes e Bruna Marquezine
Shawn Mendes e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

O ano de 2026 começou em clima de romance para Shawn Mendes e Bruna Marquezine. Os cantor canadense e a atriz brasileira foram vistos celebrando a chegada do ano novo juntinhos em uma praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Os dois apareceram trocando beijões e até pulando ondinhas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram Bruna surpreendendo Shawn com um beijão na virada do ano. Vale lembrar que, antes disso, os dois foram flagrados trocando beijos no mar. Ainda na noite do Réveillon, o casal pulou sete ondas no mar à meia-noite do Réveillon, uma tradição brasileira.

"Lindeusos! Vem com tudo 2026. Que eles sejam muito felizes", desejou uma fã no Instagram. "Passar a virada com alguém é porque o negocio está sério", opinou outra pessoa. "Vocês têm noção que eu shippo Shawn Mendes e Bruna Marquezine desde 2017? Desde o Rock in Rio, desde quando saiu a notícia do follow, desde quando TUDO ERA MATO. Isso aqui é a maior vitória da minha caprichete interior. Final de 2025 eu estou VENCENDO", afirmou mais uma.

Bruna também estava acompanhada no Réveillon do casal de amigos Sasha Meneghel e João Lucas. Para comemorar a chegada de 2026, a atriz escolheu um vestido de renda branco e transparente, no estilo camisola.

Pouco antes do ano terminar, a artista compartilhou um post dizendo o que espera para 2026. "Beijar, ver o mar, admirar a beleza das coisas, não ter medo de me arriscar, cuidar das minhas feridas, fazer dinheiro, não negligenciar a minha saúde, realizar mais sonhos, estar com quem faz eu sentir que mereço ser amada, me retirar quando sentir necessidade e abrir os meus braços para a chance de ser verdadeiramente feliz", diz a publicação.

Tags:

Beijo Bruna Marquezine 2026 Réveillon ano Novo Shawn Mendes

