Furo no roteiro de Êta Mundo Melhor! poderia acabar com a novela

Novela da Globo tem 'detalhe' que não faz sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:19

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A novela "Êta Mundo Melhor!" tem sido criticada nas redes sociais por não ter muita história, com tramas bastante parecidas com "Êta Mundo Bom!" (2016). Mas um detalhe na trama envolvendo Candinho (Sergio Guizé), Samir (Davi Malizia) e o burro Policarpo poderia acabar com a atração de uma vez.

O animal é o melhor amigo de Candinho e, aparentemente, dá conselhos claros para o mocinho. Por exemplo, diz que ele não desista de Dita (Jeniffer Nascimento) e assegura que o filho do caipira está por perto. Ao mesmo tempo, Samir também tem se aproximado de Policarpo e tem o mesmo dom do pai de conseguir falar com o burro.

Se o bicho já reparou que os dois têm essa habilidade, por que até agora ele ainda não "falou" que Samir e Candinho são pai e filho? Mesmo que não tenha certeza da ligação de paternidade, por que ele não deu alguma dica a Candinho sobre Samir? Policarpo já aconselhou o amigo antes, como quando o estimulou a fazer a corte a Dita, a ficar longe de Zulma (Heloisa Périssé) e a desconfiar de Celso (Rainer Cadete).