Dança dos Famosos define datas da repescagem e final; veja cronograma

Gravações seguem às quintas e decisão será ao vivo para evitar vazamentos

Fernanda Varela

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 10:17

Cachê da Dança dos Famosos 2025 é revelado pela Globo Crédito: Manoella Mello/Globo

A estreia do Dança dos Famosos, no último domingo (10), no Domingão com Huck, foi marcada por momentos inusitados, como bumbum à mostra e participante perdida na coreografia. De acordo com informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, as gravações da atração acontecem sempre às quintas-feiras. No dia 21, serão definidos os primeiros colocados da disputa em grupo, e o último colocado seguirá para a repescagem.

A gravação da repescagem está prevista para o dia 28. Já a final será transmitida ao vivo, para evitar vazamentos dos resultados. Nesta edição, as celebridades estão divididas em quatro grupos e, após as disputas coletivas, a competição passará para o formato individual.

Na estreia, Rodrigo Faro, um dos convidados, roubou a cena ao exibir um enchimento que usa no bumbum. “Não é muito grande. Vou mostrar pra vocês”, disse o apresentador, abaixando a calça no palco e arrancando risadas e aplausos da plateia. Segundo ele, o acessório é usado por conta de sua “falta” de bumbum.