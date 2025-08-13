LUTA

Modelo atingida por pombo em acidente revela perda de memória: 'Não consigo lembrar o que fiz ontem'

Mercedes Valentine disse que tem dificuldade para se lembrar de interações cotidianas

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:33

Mercedes Valentine Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Mercedes Valentine desabafou, nas redes sociais, sobre a luta contra a perda de memória um ano após sofrer um acidente de moto horrível provocado por um pombo. A criadora de conteúdo adulto foi atingida pela ave na cabeça e bateu o veículo que dirigia em um carro estacionado. O impacto foi tão forte que a viseira do capacete quebrou. Isso acabou agravando a colisão, que provocou lesão cerebral.

A britânica contou que tem dificuldade para se lembrar de interações cotidianas, como conversas e planos com amigos. "Posso me lembrar de responder a você? Não. Posso me lembrar de que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar que combinamos alguma coisa? Não. Consigo lembrar do que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar do que você disse? Não", postou.

Mercedes Valentine 1 de 13

"Consigo me lembrar de fazer aquilo que preciso fazer? Não. Consigo me lembrar de você? Se te conheci depois do acidente e te falei/te encontrei menos de cinco vezes? É improvável. Consigo lembrar o que eu deveria fazer hoje? Não. Consigo lembrar o que fiz ontem? Não. Consigo lembrar o que fiz nos últimos dias? Não", acrescentou.

Mercedes foi lançada a cerca de 80 metros de distância após colidir com o pombo. A modelo foi salva graças ao próprio pai, Chris, que é médico traumatologista e vinha em um carro logo atrás. Ele prestou socorro imediato enquanto outras pessoas chamavam o serviço de emergência. A rapidez com que Chris tirou o capacete da filha acabou salvando sua vida. "Eu estava sangrando e não conseguia respirar. O capacete estava me sufocando", relatou a jovem.