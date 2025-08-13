Modelo atingida por pombo em acidente revela perda de memória: 'Não consigo lembrar o que fiz ontem'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:33
A modelo Mercedes Valentine desabafou, nas redes sociais, sobre a luta contra a perda de memória um ano após sofrer um acidente de moto horrível provocado por um pombo. A criadora de conteúdo adulto foi atingida pela ave na cabeça e bateu o veículo que dirigia em um carro estacionado. O impacto foi tão forte que a viseira do capacete quebrou. Isso acabou agravando a colisão, que provocou lesão cerebral.
A britânica contou que tem dificuldade para se lembrar de interações cotidianas, como conversas e planos com amigos. "Posso me lembrar de responder a você? Não. Posso me lembrar de que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar que combinamos alguma coisa? Não. Consigo lembrar do que estávamos conversando? Não. Consigo lembrar do que você disse? Não", postou.
Mercedes Valentine
"Consigo me lembrar de fazer aquilo que preciso fazer? Não. Consigo me lembrar de você? Se te conheci depois do acidente e te falei/te encontrei menos de cinco vezes? É improvável. Consigo lembrar o que eu deveria fazer hoje? Não. Consigo lembrar o que fiz ontem? Não. Consigo lembrar o que fiz nos últimos dias? Não", acrescentou.
Mercedes foi lançada a cerca de 80 metros de distância após colidir com o pombo. A modelo foi salva graças ao próprio pai, Chris, que é médico traumatologista e vinha em um carro logo atrás. Ele prestou socorro imediato enquanto outras pessoas chamavam o serviço de emergência. A rapidez com que Chris tirou o capacete da filha acabou salvando sua vida. "Eu estava sangrando e não conseguia respirar. O capacete estava me sufocando", relatou a jovem.
"Foi uma coincidência infeliz, como se o pombo tivesse voado um milésimo de segundo antes ou depois, nada disso teria acontecido. Percebi, porém, que foi a minha estupidez que me trouxe até aqui e espero sinceramente que as pessoas aprendam com a minha provação a ter cuidado ao pilotar motos. Há uma chance muito pequena entre sobreviver e não saber o quanto sua vida mudará, ou que ela lhe seja tirada completamente.", completou.