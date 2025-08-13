Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fernanda Gentil comete gafe no MasterChef e expõe informação importante

Apresentadora participou do episódio exibido na última terça-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:43

Fernanda Gentil no MasterChef Brasil
Fernanda Gentil no MasterChef Brasil Crédito: Reprodução

Fernanda Gentil cometeu uma gafe após participar do MasterChef Brasil como jurada convidada do programa, na ausência de Erick Jacquin. A apresentadora publicou, semanas atrás, vários vídeos que mostravam os competidores que estavam na disputa da atração. Só que a informação ainda era confidencial, já que o episódio só foi ao ar na última terça-feira (12).

As provas do MasterChef são gravadas cerca de dois meses antes de o programa ser exibido. Por causa disso, os participantes e a equipe envolvida são obrigados a guardar segredo sobre os desdobramentos, para que o público não descubra antes da hora tudo o que aconteceu. Fernanda, porém, quebrou a regra.

MasterChef 2025

MasterChef 2025 por Reprodução/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
Paola Carosella retorna ao "MasterChef" após cinco anos por Melissa Haidar/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
MasterChef 2025 por Reprodução/Band
Evaristo Costa no MasterChef por Divulgação/Band
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
MasterChef Brasil 2025 segue com emoções e reviravoltas por Reprodução
1 de 11
MasterChef 2025 por Reprodução/Band

A apresentadora participou da classificação, em uma prova em que os participantes recebiam caixas misteriosas com ingredientes de diferentes regiões do Brasil. Enquanto a disputa acontecia, a jornalista gravou vídeos mostrando bastidores do MasterChef. "Olha que maneiro o estúdio, exatamente como a gente vê na televisão, só que maior, mais iluminado e com muitas câmeras. Olha a galera, a engenharia que é pra botar esse programa no ar", comentou.

Enquanto falava, Fernanda filmou os participantes que estavam cozinhando. No vídeo, apareciam os competidores Daniela Dantas, Felipe Bruzzi, Leonela Borges, Guilherme Pennacchia, Taynan Fernandes, Fernanda Colombo e Rodrigo Araújo. A questão é que a jornalista publicou esse vídeo no início de julho, enquanto esse top 8 de remanescentes só foi definido no episódio exibido em 5 de agosto.

Desta maneira, quem viu as imagens publicadas pela apresentadora ainda em julho tomou o spoiler de quem seriam os participantes eliminados neste intervalo de tempo. O final desta temporada do MasterChef Brasil tem exibição prevista para 2 de setembro.

Leia mais

Imagem - Ju Moraes assume namoro com atriz de ‘Verdades Secretas’

Ju Moraes assume namoro com atriz de ‘Verdades Secretas’

Imagem - Agressão ao vivo no ‘Casos de Família’ assusta Christina Rocha e faz psicóloga se afastar

Agressão ao vivo no ‘Casos de Família’ assusta Christina Rocha e faz psicóloga se afastar

Imagem - Quem saiu do MasterChef? Dupla é eliminada após desafio com prato francês

Quem saiu do MasterChef? Dupla é eliminada após desafio com prato francês

LEIA TAMBÉM

Proteína barata e saudável: Veja 3 receitas práticas com fígado para inovar no jantar

Veja 7 mitos e verdades sobre o uso de Ozempic e Mounjaro

Inove no almoço com essas 5 receitas fáceis de pratos leves e saudáveis

Mais recentes

Imagem - Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'

Tony Ramos volta a 'Dona de Mim' e grava cenas inéditas: 'Mais vivo do que nunca'
Imagem - Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'

Ana Maria Braga dá bronca ao vivo em repórter e causa climão: 'Como você passou de ano?'
Imagem - João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

João Gomes passa por cirurgia na língua e diverte fãs com reação da esposa

MAIS LIDAS

Imagem - Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar
01

Teleférico vai reduzir tempo de deslocamento em Salvador em mais de 1h; veja por onde vai passar

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos
03

Salvador Fest 2025 é cancelado; produtora explica motivos

Imagem - Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé
04

Disputa em família: herdeiro da Casas Bahia pede que irmão seja condenado por litigância de má-fé