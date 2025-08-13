TELEVISÃO

Fernanda Gentil comete gafe no MasterChef e expõe informação importante

Apresentadora participou do episódio exibido na última terça-feira (12)

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:43

Fernanda Gentil no MasterChef Brasil Crédito: Reprodução

Fernanda Gentil cometeu uma gafe após participar do MasterChef Brasil como jurada convidada do programa, na ausência de Erick Jacquin. A apresentadora publicou, semanas atrás, vários vídeos que mostravam os competidores que estavam na disputa da atração. Só que a informação ainda era confidencial, já que o episódio só foi ao ar na última terça-feira (12).

As provas do MasterChef são gravadas cerca de dois meses antes de o programa ser exibido. Por causa disso, os participantes e a equipe envolvida são obrigados a guardar segredo sobre os desdobramentos, para que o público não descubra antes da hora tudo o que aconteceu. Fernanda, porém, quebrou a regra.

A apresentadora participou da classificação, em uma prova em que os participantes recebiam caixas misteriosas com ingredientes de diferentes regiões do Brasil. Enquanto a disputa acontecia, a jornalista gravou vídeos mostrando bastidores do MasterChef. "Olha que maneiro o estúdio, exatamente como a gente vê na televisão, só que maior, mais iluminado e com muitas câmeras. Olha a galera, a engenharia que é pra botar esse programa no ar", comentou.

Enquanto falava, Fernanda filmou os participantes que estavam cozinhando. No vídeo, apareciam os competidores Daniela Dantas, Felipe Bruzzi, Leonela Borges, Guilherme Pennacchia, Taynan Fernandes, Fernanda Colombo e Rodrigo Araújo. A questão é que a jornalista publicou esse vídeo no início de julho, enquanto esse top 8 de remanescentes só foi definido no episódio exibido em 5 de agosto.