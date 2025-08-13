Acesse sua conta
Quem saiu do MasterChef? Dupla é eliminada após desafio com prato francês

Cozinheiras não conseguiram reaproveitar o guisado francês e se despediram da 12ª temporada do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 06:25

MasterChef 2025
MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

O 12º episódio do "MasterChef Brasil 2025", exibido nesta terça-feira (12), marcou a eliminação de Taynan e Fernanda. As participantes não conseguiram se destacar no desafio que exigia transformar o pot-au-feu, tradicional guisado francês, em um novo prato, e deixaram a competição.

Fernanda, que começou empolgada com a proposta, confessou frustração com o resultado. “Eu já fui pensando em várias ideias para reaproveitar [o pot-au-feu] e, infelizmente, não consegui colocar tudo no prato. Não cheguei a um resultado que me mantivesse no jogo”, disse ao Band.com.br. Apesar da saída, ela garantiu que seguirá investindo na carreira gastronômica: “Tenho o sonho de montar um restaurante com o meu marido.”

Taynan, por sua vez, revelou que o prato não fazia parte de seu repertório. “Não é o tipo de comida que eu gosto de comer. Acho que tentei ser muito criativa e me perdi”, afirmou. Ela ainda contou que o desgaste emocional e físico pesou na reta final: “Perdi os amigos que me davam forças aqui, queimei a mão e estava tomando remédio. Meu psicológico deu uma murchada.” Apaixonada pela confeitaria, a ex-participante disse que pretende investir na área e deixar a odontologia.

O episódio também teve Fernanda Gentil como convidada especial na prova das caixas misteriosas, que destacou Felipe B. e Leonela. Na etapa eliminatória, o chef Erick Jacquin retornou da França e apresentou o pot-au-feu aos competidores. Rodrigo brilhou e conquistou mais um pin dourado, enquanto Daniela se destacou positivamente. Já Taynan e Fernanda não convenceram o júri e deram adeus à disputa pelo troféu.

